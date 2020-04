Archivan denuncia de abuso policial a funcionario municipal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal Carlos Negro archivó la denuncia que presentó el funcionario municipal Daniel Piñeyro por presunto abuso policial.

Piñeyro había dicho que el 5 de marzo fue víctima de una golpiza por parte de un grupo de policías en los accesos a Montevideo. Además, según la denuncia que presentó, fue herido en una pierna por un arma de fuego, lo que fue certificado por un médico forense.



Negro decidió archivar el caso al entender que “las lesiones provocadas el denunciante no superaron los límites de las propias derivadas de una detención y reducción forzosa en ocasión de fuga”. Por otra parte concluyó que “los disparos denunciados como efectuados por el personal policial no han quedado lo suficientemente acreditados”.

La versión que dio Piñeyro ante Negro fue que sobre las 22:00 horas del jueves 5 los policías lo pararon por un "control de rutina". Indicó que uno de los policías notó que en su moto tenía una calcomanía del Frente Amplio y que a consecuencia de eso arrojó su bolso “unos quince metros”. Luego agregó que el agente le dijo “se terminó el recreo, comunista hijo de puta”. Acto seguido explicó que el policía lo amenazó, lo empujó y que él, por temor, comenzó a correr. En ese momento, dijo, vio a un policía correr con su arma en mano tras él y que luego escuchó dos disparos y decidió seguir huyendo. Ahí agregó que sintió otros dos. Luego de ser detenido indicó que lo golpearon “hasta que se cansaron”.

Los dichos de Piñeyro fueron negados por los cuatro policías que estuvieron en el lugar. El fiscal determinó que lo expresado por el funcionario municipal “adolece de algunas inconsistencias de acuerdo a los registros de las imágenes”.



Por otra parte el dictamen fiscal señaló que “la pequeña herida que presentaba en su pierna derecha no sería la consecuencia necesaria y directa de un disparo de arma de fuego” y agregó que “el pantalón no lucía orificio ni sangrado”. En el lugar se encontró una vaina perteneciente al arma de uno de los agentes pero el fiscal concluyó que “la existencia de disparos y que alguno de ellos hubiera impactado directa o indirectamente en el denunciante, no puede determinarse con el grado de certeza exigible para llevar adelante una imputación con probabilidades de prosperar en juicio”.