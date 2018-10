Dos años y medio de prisión para bancaria que estafó US$ 20 millones

La jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, hizo lugar al pedido del fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez, al decretar la prisión para la exejecutiva de cuentas del Banco Heritage, acusada de haber sustraído US$ 20 millones de unas 60 cuentas de clientes.

Se le tipificó estafa y falsificación de documentos privados.



En la audiencia celebrada este martes, la exempleada dijo que sustrajo entre US$ 1.500.000 y US$ 2.000.000 porque se endeudó junto con su marido tras realizar inversiones inmobiliarias en Maldonado.

También señaló que retiró dinero en forma ilegal con el propósito de cubrir pagos de salarios y afrontar gastos de comercios que poseía la familia en dicho departamento.



Fuentes del caso dijeron que la empleada realizó transferencias de dinero y valores desde cuantas de clientes argentinos sin conocimiento de estos; no cumplió con las inversiones ordenadas por sus clientes; retiró dinero en efectivo desde cuentas de clientes sin su autorización, y falsificó instrucciones y estados de cuentas.



Como lo adelantó El País, la ejecutiva llegó a un acuerdo con la Fiscalía para entregar todos sus bienes al Banco Heritage como forma de cubrir parte del daño causado. Los valores de estos bienes oscilan los US$ 4 millones.

Los abogados de la exejecutiva de cuentas, Javier Simonetti y Carlos Peña solicitaron la prisión domiciliaria alegando problemas de salud de su defendida.



La jueza dispuso el aplazamiento al ingreso penitenciario hasta la finalización de pericias que se harán a partir de mañana en el Instituto Técnico Forense (ITF).