Ancap copió plan financiero de EXOR para pagar deuda a Pdvsa

El expediente ya lleva más de 2.400 páginas. La multinacional EXOR, especializada en liquidaciones de deudas estatales y de grandes compañías, demandó a Ancap en US$ 34 millones por supuestos incumplimientos de contratos de negocios con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa).

En el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, cuyo titular es el juez Carlos Waldemar Aguirre, EXOR presentó documentación que entiende que prueba que Ancap y Pdvsa copiaron la estructura financiera diseñada por la multinacional. Luego, ambas petroleras estatales dejaron afuera a EXOR del negocio, lo cual generó el incumplimiento y posterior reclamo millonario.

"Raúl Sendic negoció con EXOR y con el Banco Societé Generale las condiciones de la operación (de cancelación de deudas entre el ente y Pdvsa). Finalmente aceptó que la misma se hiciera con el Bandes copiando toda la estructura de EXOR", señaló a El País el gerente regional de la multinacional, César Addario.

Un mail enviado por Pdvsa al entonces presidente de Ancap, Raúl Sendic, en 2012, confirma que Ancap negoció con EXOR y el Societé. Y señala que cumpliendo instrucciones del (entonces vicepresidente de la compañía venezolana) Víctor Aular —hoy acusado de corrupción en su país—, se le envió el contrato de borrador del contrato de fideicomiso estructurado con Bandes Uruguay para su revisión y visto bueno. Agrega que, de acuerdo a lo que fue informado por Aular a Sendic, "nos permitimos confirmarle" que las condiciones que Ancap había negociado en el Fideicomiso original en el que participaban EXOR y Societé, "en esta versión se mantienen" de modo que "no hay cambios sustanciales" en la estructura prevista toda vez que la adquisición de los títulos Pdvsa 2022 la realiza Bandes Uruguay, con los fondos aportados por la empresa uruguaya para tales fines.

El juez Aguirre dijo a El País que dentro de un mes dictará sentencia sobre el caso y agregó que todavía se encuentra estudiando el expediente.

Hecho del príncipe.

El expediente, al que tuvo acceso El País, tiene algunos ribetes curiosos: los ministerios de Ganadería e Industria responsabilizaron a Ancap de haber incumplido acuerdos con EXOR en los negocios de cancelaciones de deudas con Pdvsa.

En su demanda, EXOR expresa que Ancap incumplió en tres negocios y, en dos de ellos, la empresa estatal utilizó la ingeniería financiera propiedad de la multinacional.

En el expediente, Ancap pidió que, en la ampliación de la demanda, se diera traslado a los ministerios de Ganadería e Industria y a la Presidencia de la República. Los representantes de ambas carteras respondieron que se oponen rotundamente a la citación que les hizo Ancap, argumentando que la misma es un error. Y resulta claro que no son responsables de los negocios que Ancap concretó en el pasado con Petróleos de Venezuela y EXOR y que la eventual responsabilidad es solo de la petrolera estatal.

Señalaron que no hay "hecho del Príncipe" (responsabilidad del Poder Ejecutivo), ya que los actos de Ancap como ente autónomo son descentralizados.

El abogado de EXOR señaló en un escrito que Ancap ha reconocido su incumplimiento con la multinacional en una resolución fechada en noviembre de 2015.

Raúl Sendic: Ancap "no es responsable"

En 2017, el exvicepresidente de Ancap, Raúl Sendic, declaró ante el juez Carlos Waldemar Aguirre que el ente "no es responsable" porque "no colocó a EXOR en el negocio. Lo hizo Pdvsa (petrolera venezolana) y esta luego sacó a EXOR". Agregó que EXOR "no participó" en la operación de cancelación de deuda como sí lo hizo el Banco del Tesoro de Venezuela". La multinacional presentó documentos que probaban que sí existieron reuniones con Sendic .

El expresidente de Ancap, José Coya declaró que sí hubo una reunión entre Sendic y EXOR en 2012 y reconoció que fueron tres las veces que el Poder Ejecutivo le instruyó no pagar a Pdvsa vía EXOR y que negoció transar el juicio contra la multinacional. Luego, el ente no implementó el acuerdo y EXOR reinició el juicio.