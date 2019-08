Amplían la denuncia sobre dinero entregado por Inefop a Envidrio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, acompañado por exlegislador Gonzalo Mujica, prepara un escrito de ampliación de la denuncia sobre el aporte de dinero del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) a la empresa autogestionada Envidrio. Lo presentará ante la sede de Crimen Organizado.

Ambos tomaron la decisión de ampliar la denuncia una vez conocido el dictamen, con salvedades, de la auditoría independiente realizada de la consultora CPA Ferrere en relación a los estados financieros del Inefop, en la que se observa la situación del préstamo. “El dictamen de la auditoría de CPA agrega elementos nuevos que justifican reabrir el caso del préstamo de Inefop a Envidrio”, indicó Goñi.



Como hechos “nuevos” tras el informe de auditoría, el diputado señaló que “al menos once trabajadores han presentado demandas laborales por montos millonarios en mérito a graves incumplimientos de las obligaciones salariales y seguridad social”. Esto se encuadra, agregó, “en el delito de omisión contumacial de los deberes del cargo establecido en el artículo 164 del Código Penal”.



“Conforme a la información que surge de los estados financieros y del dictamen de auditoría, resulta que de un total de US$ 55 millones prestados bajo la modalidad de fondos rotatorios, casi el 90% fueron entregados a Envidrio”, añadió como segundo aspecto nuevo.



Finalmente, van a sumar las constataciones realizadas por el Banco de Previsión Social “por los graves incumplimientos de Alenvidrio (Envidrio) sobre sus obligaciones de seguridad social, lo que hace caer también la justificación legal de la utilización de los ‘fondos rotatorios’ en cuanto la ley 18.406 que en su artículo 2 establece expresamente que los emprendimientos asistidos deben generar empleo decente. Lo que a la luz de los hechos nuevos suficientemente probados no sucedió”, dijo Goñi.



Fondo extra.

Para el diputado blanco, está “claro que por vía oblicua otro organismo público otorgó una nueva asistencia a una empresa que ya había sido asistida por el Fondes y que no podía recibir más financiación de parte de éste. Además, la concesión de ese llamado ‘fondo rotatorio’ del Inefop contó únicamente como respaldo técnico con un informe encargado al LATU que únicamente versó sobre una estimación del costo del equipamiento instalado y una estimación del costo del equipamiento faltante, pero no sobre la viabilidad del proyecto ni sobre las posibilidades de repago de la asistencia”.



El legislador nacionalista insistió en que “la persistencia en ocultar la situación de Envidrio constituye un nuevo intento de encubrir el hecho que dicha empresa no presentaba viabilidad alguna, y en consecuencia, la acción de prestarle US$ 50 millones que se sabía nunca se iban a recuperar, constituye una grave irregularidad”.