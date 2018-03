Amaro, exjerarca colorado de Ancap: “Me siento manoseado, indignado y caliente”

El exdirector colorado de Ancap, Juan Justo Amaro, criticó hoy la decisión del fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, quien solicitó a la jueza Beatriz Larrieu su procesamiento.



Para la Fiscalía, que también pidió el procesamiento de nueve exjerarcas de Ancap incluido el exvicepresidente Raúl Sendic, Amaro cometió un delito de abuso de funciones por apoyar la intermediación de Trafigura en los negocios con Petroecuador.



Amaro habló esta mañana en Informativo Carve y dijo que se siente "manoseado, indignado, molesto y caliente” porque considera "absolutamente injusto" que el fiscal pida su procesamiento "cuando yo actué de acuerdo a mis responsabilidades, y hablé con el departamento jurídico".



"Me revisaron mi vida, revisaron mis cuentas bancarias, el uso de las tarjetas corporativas, vieron que está todo en corrección. En mi cuenta bancaria debo tener ahora 40 mil pesos", señaló Amaro, quien dijo que hoy mismo se reúne con su abogado, Jorge Barrera, ya que tiene la intención de apelar.



"No tuve nada que ver con el tema" de Trafigura, dijo el exjerarca de Ancap, quien aclaró que "se actuó sin contrato de enero a julio y yo en julio asumo en contrato (...) No se puede ser tan gatillo fácil para disponer un procesamiento que juega con el honor de una persona", agregó.

Este fue mi primer acto. Con la frente en ALTO defenderé mi honor. pic.twitter.com/6YCKDDTSfX — Juan Justo Amaro (@juanamaro22) 19 de marzo de 2018

"Voy a apelar, conmigo es totalmente injusto", opinó, y señaló que "al director nacionalista que votó la misma resolución que yo sepa no se le dictó procesamiento", en relación al exjerarca nacionalista del ente, Carlos Camy.



El fiscal Pacheco entendió que, en el directorio de Ancap presidido por Sendic, hubo un manejo discrecional y arbitrario de los fondos cuando el ente enfrentaba dificultades financieras. Es por eso que pidió también el procesamiento de los exdirectores frenteamplistas de Ancap, Germán Riet y Juan Gómez, del ex gerente, Juan Romero, de dos funcionarios, Ricardo Lemes, Eduardo Goldsztejn y Manuel González. En tanto, el expresidente de Ancap, José Coya (Frente Amplio) también fue acusado de cometer abuso de funciones por apoyar el alejamiento de EXOR.