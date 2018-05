"Alur debería hacer juicio civil contra De León para recuperar dinero que fue gastado"

Pablo Donnangelo, abogado del Partido Independiente, habló esta mañana sobre el pedido del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, de cerrar la causa que investiga el uso de la tarjeta corporativa de Alur por parte de Leonardo de León.

Pacheco resolvió ayer archivar el caso porque "le faltaron elementos" para poder procesar a De León, dijo el fiscal en una entrevista concedida a El País.



"Estoy sorprendido por el dictamen", dijo Donnangelo esta mañana, en diálogo con Informativo Carve.

"Tuve clientes que usaron la tarjeta indebidamente en multinacionales y fueron procesados", agregó.

Y opinó que ahora "Alur debería hacer un juicio civil contra De León para recuperar el dinero que fue gastado con la tarjeta y que no ha sido justificado".



Y añadió que "hay una contradicción en el dictamen del fiscal, por un lado reconoce lo que dice la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública) y por otro dice que no hay delito".

En su dictamen, Pacheco advirtió que si bien los ejemplos demuestran "un uso claramente indebido de la tarjeta" de Alur, los principios de lesividad y de intervención mínima del Derecho penal y la relativamente escasa entidad de tales gastos, conducen a la Fiscalía a no requerir el inicio de un proceso penal y a no formular requisitoria por presuntos delitos de apropiación indebida.

Precisamente en una entrevista con El País el fiscal Pacheco sostuvo que "el delito que podría caber sería el de apropiación indebida", pero sostuvo que por dos motivos no se pide el procesamiento. Por un lado "porque no hay denuncia del propio damnificado que es ALUR. La empresa debió decir acá hay alguien que está usando la tarjeta y la está usando mal. Pero no la estaba usando mal desde el momento que no había una reglamentación en ALUR". E insistió: "Reitero, no pido el procesamiento porque la propia empresa no lo denuncia ni tampoco la accionista minorista (Pdvsa) lo hizo". El segundo motivo es que "por el monto de lo poco que tengo acreditado que no tiene nada que ver con ALUR que podría ser apropiación indebida".