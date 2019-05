Allanaron durante 5 horas casa de Gavazzo e incautaron documentos de la dictadura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia allanó la casa de José Gavazzo para hacerse de biblioratos y cajas con documentos relativos a la dictadura, informó Sudestada y confirmó a El País Javier Benech, director de Comunicación de Fiscalía.

El allanamiento duró unas cinco horas y fue autorizado por la jueza letrada de 7° turno de Ciudad de la Costa, Elena Iriarte a pedido del fiscal Ricardo Perciballe, luego de la entrevista que el exmilitar concedió al suplemento Qué Pasa de El País el pasado fin de semana.

Gavazzo dijo a Qué Pasa, entre otras cosas, que no niega la tortura. "Yo lo que niego es la tortura que ellos mencionan", aclaró. Y sostuvo que "estamos hablando de la guerra y no de la paz. No existe en el mundo ejemplo de guerra sin tortura".



En otro pasaje de la entrevista, el exmilitar sostiene: "No es que yo esté defendiendo la tortura y esté diciendo ‘qué bien la tortura, cada vez que tenga un ratito voy a torturar a alguien’. No, no es ese mi pensamiento. Pero sí, si mañana me dicen que tienen secuestrada a su hija, ¿verdad? Y me dicen que son los tupamaros, y me dicen que lo que quieren es una respuesta política suya para no matar a su hija, ¿sabe una cosa? Yo voy a defender a su hija. Yo lo primero que voy a tratar es de defender la vida de su hija. Me va a importar mucho más la vida de su hija que la vida del que la secuestró. Eso lo tengo incorporado a mi persona. Y además, estoy convencido de que es un sentimiento bueno".