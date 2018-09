Alcántara involucró más a Valdez

Las declaraciones en torno a la divulgación de las conversaciones entre el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez, y el lobista Walter Alcántara, se retomarán el lunes cuando comparezcan ante la fiscal Silvia Pérez, el presidente de Liverpool, José Luis Palma, y el periodista Julio Ríos.

Tanto Palma como Ríos fueron citados por Pérez en calidad de indagados y no como testigos, tal como ya habían declarado ante ella.

La fiscal decidió las citaciones después que Policía Científica detectara en el teléfono móvil de Alcántara varias llamadas entre él y Palma y que el expresidente de la AUF, Edgar Welker, asegurara en 100% Deporte (Sport 890) que para Valdez, el autor intelectual de la divulgación de los audios de las conversaciones entre él y Alcántara es Julio Ríos.

El periodista le respondió al dirigente en el mismo programa unos minutos más tarde. "Lo desmiento. Es más, recibí un mensaje de Wilmar (Valdez) dos días atrás. Y no sé por qué debería cambiar una versión que nunca existió", dijo.

Añadió: "Es falso lo que dice. No soy el autor intelectual de esto. Actué de la mejor manera que podía actuar".

Acusación.

Ayer Alcántara brindó declaraciones públicas en las que aseguró que Valdez recibió dinero por la instalación de la red lumínica en el estadio de Defensor-Sporting y que habría recibido una suma millonaria si la empresa coreana Hyundai —a la que el lobista representaba— hubiese ganado la licitación, que nunca se llevó a cabo, para refaccionar el Estadio Centenarios.

"Valdez cobró 35.000 dólares por las luces del Franzini. Que luego los repartiera o los donara a las monjas, es otra cosa. Si salía la reforma del Centenario, iba a cobrar un millón de dólares. Tengo testigos".

"No sé ni cómo me siento. Sabía que (Wilmar) Valdez me podía apuñalar por la espalda y por eso lo grabé. No sabía que este tema iba a tomar esta dimensión, me gustaría volver el tiempo atrás", contó Walter Alcántara ayer en 100% Deporte (Sport 890).

"Cuando me entero que (Arturo) Del Campo iba a ser candidato, le envié un audio diciéndole que tenía algo que le podía interesar (los audios). Cortamos, me vuelve a llamar y me dice me interesa. Eran como cuatro horas de grabación y Arturo me pidió que los editara e hice 21 audios pequeños que fue los que le di", dijo.

El empresario dijo sentirse "desilusionado con Del Campo". "Yo le ofrecí y me pidió que consiga más cosas. Yo a Julio Ríos no le mandé nada, se los dio el propio Del Campo. Yo al único que le pasé los audios fue a Del Campo, a nadie más (...) Luego de consultar con abogados, Arturo me dice que se lo quería mostrar a un amigo del alma que era (José Luis) Palma. Yo le pedí que no se lo mostrara a nadie más y resulta que lo mostró a muchos", aclaró.

Alcántara dijo que "jamás participe de ningún plan para bajar a Valdez, acá se lo llevan Del Campo y Ríos".

"No agarré un solo peso por todo esto. Jamás hubiera permitido llevarle los audios a Valdez. Es más, le dije a Del Campo borrá todo y olvidémonos", señaló.

Asimismo, sostuvo que "Valdez cobró 35.000 dólares por las luces del Franzini. Que luego los repartiera o los donara a las monjas, es otra cosa. Si salía la reforma del Centenario, iba a cobrar 1.000.0000 de dólares. Tengo testigos. Valdez dio cuatro versiones de lo que pasó. Ojalá diga la verdad. Él y yo sabemos cuál es. Yo no lo extorsioné".

Alcántara niega extorsión Walter Alcántara negó el miércoles haber extorsionado al expresidente de la AUF y también descartó trabajar para la empresa Tenfield, propiedad del empresario Francisco "Paco" Casal. "No lo hice por plata", dijo acerca de su accionar. Además, añadió: "Voy a hacer nuevas denuncias". Sostuvo, por otra parte, que posee documentación que respaldaría esto.

ALCÁNTARA ANTE LA FISCAL Numerosas llamadas a Palma

"¿Por qué usted tiene tantas llamadas de (José Luis) Palma?", fue una de las primeras preguntas que la fiscal de Flagrancia de 3er Turno, Silvia Pérez, le hizo el miércoles pasado al intermediario Walter Alcántara.

La fiscal tiene en su poder cientos de hojas suministradas por la Policía Científica que contienen los registros de llamadas realizadas por Alcántara entre 2015 y 2018.

El lobista, que declaró en calidad de indagado tras una denuncia presentada por el expresidente de la AUF, Wilmar Valdez por una supuesta extorsión o chantaje con audios de conversaciones privadas, sostuvo que Palma no escuchó ni quiso recibir los audios.

Según Alcántara, el único que recibió 21 audios editados por él fue Arturo del Campo, entonces candidato a presidir la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). "Palma no estaba de acuerdo en que llevaran los audios (Del Campo y Julio Ríos) a Valdez", señaló Alcántara.

Dijo que Palma le trasmitió que Del Campo y Ríos se precipitaron a llevar los audios al entonces presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que terminó renunciando al cargo.