Advierten sobre los riesgos de controles en Semana Santa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio del Interior realiza controles vehiculares en las rutas nacionales a efectos de “desalentar” las movilizaciones previas a la Semana Santa que comienza en estas horas. Los operativos fueron diseñados por un equipo liderado por el director Nacional de Policía, Diego Fernández, y aprobado por el ministro Jorge Larrañaga, en el marco de la emergencia sanitaria.

En un análisis para sus clientes titulado “Operativo en Rutas Nacionales del Ministerio del Interior, su legalidad y consejos”, el abogado penalista Nicolás Pereyra advierte sobre los riesgos de los controles policiales.



Expresa que si la sociedad uruguaya no acata la política del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y decide salir a hacer ruta con destinos turísticos, los controles policiales serán los que efectivamente impedirán un tránsito fluido en la ruta causando aglomeraciones. “La propia actuación policial estaría generando un daño mayor al que pretende impedir, obrando contra el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Policial”, dice el documento.



Pereyra elaboró varios consejos para sus clientes en caso de ser detenidos por la Policía en Semana Santa:

1) Detenerse ante la orden policial. La negativa a detenerse puede catapultar otras medidas más drásticas por parte del personal policial, además de ser considerado como delito de desacato.



2) Una vez que nos paren, si nos solicitan nuestros documentos, entregárselos para control, ante la sugerencia. La Policía no puede prohibir la libre circulación de personas y vehículos en las rutas nacionales. Se debe escuchar la exhortación con el respeto que se merecen los funcionarios policiales.



“A los que no se sientan desestimulados por el operativo (o la exhortación realizada por la Policía), no se les puede obligar a volver”, concluyó Pereyra.