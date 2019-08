Acusan hoy a menor por muerte en los accesos de Montevideo

Eran cinco jóvenes instalados alrededor de una columna del puente situado en los accesos a Montevideo. Uno de ellos, de 17 años, estaba sentado con la espalda apoyada en el murallón del puente. Levantó la mirada y vio a dos adolescentes que venían en bicicleta desde el Cerro en dirección a La Teja. Uno de los menores era Camilo González, de 14 años. El otro un amigo del barrio.

Los jóvenes que estaban encima del puente, autores de rapiñas y hurtos en la zona, caminaron unos pasos hacia la ruta. Dos de ellos se abalanzaron sobre Camilo y su amigo para apoderarse de las bicicletas. Camilo cayó al suelo. Un camión, que circulaba hacia Montevideo, lo chocó. Murió en el acto.



La fiscal de Adolescentes, Ana Vallverdú, investiga si alguno de estos individuos empujó a Camilo para apoderarse de la bicicleta, lo cual provocó que el camión lo embistiera y su posterior muerte.



Las cámaras de seguridad del lugar podrían ser claves para esclarecer la muerte de Camilo.



Vallverdú indagó ayer a un menor de 15 años. Apenas ocurrió el hecho, este adolescente huyó al departamento de Rocha junto con un amigo que nada tiene que ver con lo sucedido. A pedido de su madre, el menor se entregó a la Policía rochense.



Según dijo a la Policía, uno de sus amigos, mayor de edad, tenía un arma en la mano en el momento de abordar a los dos liceales.

La Fiscalía solicitará hoy a la Justicia de Adolescentes el inicio del proceso penal contra ese adolescente por una tentativa de rapiña u homicidio culposo.



En la tarde de ayer, investigadores de la Zona IV detuvieron a un adulto que se encontraba dentro del grupo que estaba encima del puente ubicado en los accesos. Es posible que entre hoy y mañana se acuse formalmente a esta persona por la muerte de Camilo.



El detenido tiene 25 años y un antecedente por rapiña. Se había escondido en un asentamiento de Carrasco Norte.

Delincuentes natos

Todos los vecinos, que viven a la altura del kilómetro 5 de los accesos a Montevideo, conocen al grupo de rapiñeros y ladrones que, a diario, se instalan encima del puente.



Un comerciante dijo a El País que sabe quiénes son cada uno de ellos desde que eran chicos. “A mí no me molestan. Me hago respetar. Vienen, hacen compras y se van. Ellos están para ‘chorrear’ y yo para trabajar”, explicó.



Señaló que son cuatro o cinco adolescentes y adultos de unos 20 años que se dedican a robar autos obligándolos a detenerse o les sacan las bicicletas a los jóvenes que van a los liceos ubicados en barrios cercanos. “Viven en el cantegril ubicado a unas cuadras del puente. El barrio se llama “El Tobogán”, dijo el comerciante. (Ver nota aparte)



Por su parte, el Sindicato del INAU y del Inisa emitió un comunicado en solidaridad con la madre del adolescente Camilo González. “En el día de ayer tomamos conocimiento de una terrible noticia. Nuestra compañera Laura Sosa, en un suceso vinculado a la inseguridad, ha perdido a su hijo Camilo González, de 14 años”, dice.



Consignó que el entierro de la víctima se hizo ayer en el Cementerio del Norte.