Absuelven a oficial acusado de permitir a un subalterno tomar una bicicleta incautada

La jueza de la Ciudad de la Costa, Lorena Juliana Gabarrín, absolvió a un oficial de la Seccional 27ª de El Pinar acusado de permitir a un subalterno que tomara una bicicleta que había sido hallada en la calle. En la conversación, el oficial dijo al subalterno que debía realizar el trámite de rigor antes de usar al birodado y éste no lo hizo.

La bicicleta, de marca “Gary Fisher”, de aluminio, se encontraba en depósito en el techo de la comisaría.



El entonces fiscal del caso, Maximiliano Sosa, consideró que el oficial había incurrido en delitos de peculado y abuso de funciones y pidió su prisión como medida cautelar. El oficial y el subalterno fueron formalizados aunque sin prisión.



Durante el proceso, el agente reconoció que se apropió de la bicicleta y acordó un juicio abreviado con la Fiscalía.

En cambio, los abogados del oficial, Marcos Pacheco y Juan Carlos Fernández Lecchini, optaron por ir a un juicio oral por entender que su defendido no había incurrido en delito: “Este caso lo íbamos a seguir hasta hasta la Suprema Corte si era necesario”, dijo Pacheco.



La jueza Gabarrín le dio la razón. “La teoría del caso anunciada por la Fiscalía no ha podido ser confirmada. (...) La prueba aportada no evidencia que el oficial haya autorizado expresamente o consentido que el agente se apropiara de la bicicleta”.