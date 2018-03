El 10 de abril defensa de Sendic replicará el pedido del fiscal

El exvicepresidente y extitular de Ancap, Raúl Sendic, encabezará la nómina de personas que deberán comparecer ante el juzgado de Crimen Organizado en las audiencias de ratificación de los pedidos de procesamiento sin prisión del fiscal Luis Pacheco, para él, otros cuatro exdirectores de Ancap, tres exjerarcas de la petrolera y el ex gerente general de ALUR.

La audiencia fue fijada por la jueza Beatriz Larrieu, para el 10 de abril, informó El Observador y allí la defensa de Sendic presentará sus argumentos para que la magistrada no haga lugar al pedido de procesamiento.

Los abogados que defienden a Sendic plantearán que los gastos imputados a él con las tarjetas corporativas de Ancap —y por lo cual el fiscal le atribuyó peculado, que es la apropiación para beneficio propio de bienes o muebles del Estado— están justificados por cuestiones de su función, dijeron fuentes de su entorno.

También comparecerán ante Larrieu los exdirectores oficialistas de Ancap José Coya, Germán Riet y Juan Gómez y el colorado Juan Justo Amaro; y los exjerarcas de la empresa Juan Romero, exgerente de Pórtland; Eduardo Goldsztejn, exjefe de Mantenimiento de la División Marítima y Ricardo Lemes, exintegrante de Operaciones Marítimas. Manuel González, ex gerente general de ALUR, también está citado.

Larrieu aclaró ayer que haya o no procesamientos los imputados no irán a prisión. Preguntada por el portal Ecos acerca de si en el proceso "alguien puede terminar preso", la magistrada respondió: "No. El tema es que este proceso se rige por el código de 1980. Cuando la persona es procesada sin prisión, si al momento de dictada la sentencia no cometió durante ese plazo un nuevo delito opera el beneficio de la libertad condicional. Esto quiere decir que puede seguir en libertad sujeto a vigilancia. Ese es el sistema".

Ayer los abogados que patrocinaron la denuncia del Partido Nacional, Gastón Chávez y Mario Arizti, estuvieron evaluando el dictamen del fiscal. Uno de los elementos que valoraron como positivo fue que casi todos los argumentos esgrimidos para respaldar los pedidos de Pacheco se basan en las denuncias presentadas en la investigadora del Senado que actuó a fines de 2015 y comienzos de 2016, dijeron a El País participantes de la reunión.

Reconocieron, asimismo, que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) da más garantías al imputado, lo cual es para ellos una de las explicaciones de por qué todos los pedidos de procesamiento son sin prisión.

Ignacio Durán, abogado de Sendic, declaró a Telemundo que se recibió el pedido de procesamiento "con mucha calma. El dictamen es esencialmente provisorio porque todavía no hay decisión de la jueza".

"Lo único que ha logrado comprobar el fiscal es que presume que ha habido un delito de abuso de funciones, y se lo imputa a ocho personas de las nueve. Es un delito que no debería existir, sino el de enriquecimiento indebido cuando ingresás a la función pública: si sale con más patrimonio que cuando ingresó, ahí sí cabe la figura penal", sostuvo. Sobre el delito de peculado, Durán afirmó que "todavía no sabemos si recurrir o no en caso de que la jueza lo confirme. Sendic ya dijo que hay una investigación administrativa en Ancap porque hay documentos que se perdieron, y eso todavía no terminó".

Golpe.

Diputados y senadores que participaron ayer en la Agrupación Parlamentaria del Frente Amplio aseguraron que no se trató el pedido de procesamiento para Sendic. Sin embargo, fuentes de la coalición reconocieron que más allá de que era previsible "no deja de ser un golpe". Oficialmente, el Frente se mantiene en silencio. "Nos parece que cualquier declaración del Frente Amplio podría ser leída como una injerencia en el fallo que tiene que llevar adelante la señora jueza", indicó el coordinador de bancada Alejandro Sánchez (MPP).

Además recordó que las cátedras "han sido unánimes" en cuanto a los cuestionamientos del delito de un abuso de funciones. "Es un debate que no es de ahora, pero para nosotros nos implica esperar que se expida la Justicia. No nos parece oportuno ni saludable que estemos discutiendo sobre este proyecto", agregó.

La Lista 711 se llamó a silencio, salvo la diputada suplente Susana Andrade, que comparó a Sendic con el expresidente de Brasil "Lula" Da Silva. "El escarnio público que ha padecido es histórico y por algo fue con él y no con otros que han usado el poder para canalladas".

REACCIONES DIVERSAS.

"Robar es robar" dijo Novick

"Mentir es mentir, y robar es robar; cuando yo utilizo plata que no es mía, estoy robando", dijo en Durazno, a la salida de una reunión con el movimiento "Un Solo Uruguay" el candidato del Partido de la Gente, Edgardo Novick, consultado sobre el pedido de procesamiento de Raúl Sendic y otros exdirectores de Ancap. En Uruguay, agregó "se está perdiendo la cultura del trabajo, se está perdiendo el valor del respeto y se están perdiendo cosas que nosotros fuimos educados desde chicos".

"Tenemos todos los uruguayos que hacer conciencia de que los que están en el gobierno deben ser gente honesta y cuando van a producir un gasto tienen que saber que es plata de todos, que es plata de los trabajadores".

"Tendríamos que pedir disculpas"

El publicista y militante del Frente Amplio Esteban Valenti se pronunció sobre el pedido del fiscal Luis Pacheco, y opinó que los frenteamplistas "deberíamos pedirle perdón al resto de los uruguayos". Lo hizo en una columna publicada en Uy.press. "Lo que siento es vergüenza, mucha vergüenza", aseguró y expresó que "lo que salta a la vista leyendo el documento es el clima general de desorden, de descontrol total que reinaba en Ancap". Valenti indicó que en el dictamen se puede notar que en la empresa estatal "se contradicen de manera explícita, clara, reiterada y con alevosía, valores que fueron fundacionales en la izquierda y yo diría que en la República Oriental del Uruguay".

BONOMI pide esperar el fallo

El ministro del Interior Eduardo Bonomi, dijo que confía en la Justicia y optó por no pronunciarse sobre el pedido de procesamiento contra el exvicepresidente Raúl Sendic.

"Es un proceso largo que en este momento está pura y exclusivamente en manos de la Justicia. Prefiero no opinar hasta que la justicia no se pronuncie" indicó Bonomi y resaltó el comportamiento del sistema político.

"El propio fiscal destacaba que no ha habido ninguna injerencia del poder político y yo prefiero seguir en ese tren, no opinar hasta que se termine de pronunciar la Justicia" expresó Bonomi.

"Es un proceso largo, complicado y yo confío en la Justicia" reafirmó.

JUAN JUSTO AMARO. EXDIRECTOR DE ANCAP.

"Cuando Ancap operó sin contrato la oposición no estaba"

—¿Cómo tomó su pedido de procesamiento?

—Primero me provocó asombro, bronca y me aceleró el corazón. Tengo 100% de convicción de que no hice nada que determine mi procesamiento. Tengo la tranquilidad de que el fiscal en la conferencia de prensa dijo que no hay irregularidades en mis cuentas personales, ningún daño a nadie ni beneficio personal. Que me apliquen abuso de funciones por este tema me asombra.

—¿Cuál es su versión de lo que pasó en el acuerdo con Trafigura para la triangulación con PetroEcuador?

—Eso fue en 2010. Ancap trabajó entre enero y julio de ese año sin contrato. Cuando yo voté me respaldé en un informe jurídico, asesoramiento profesional. Cuando voté me dijeron que eso estaba dentro de la ley. En el directorio votamos por unanimidad. Y cuando al año siguiente comenzaron a desatarse los problemas en Ecuador, por unanimidad dejamos sin efecto ese acuerdo comercial.

—También votó el director nacionalista Carlos Camy, pero a él no lo menciona el dictamen fiscal. ¿Por qué cree que se hizo esa diferencia si el contrato y la posterior anulación se votaron por unanimidad?

—Camy hizo algunas consideraciones, meses después de la firma del acuerdo. Yo estuve de acuerdo en que había que ver qué perjuicios podían causar a la imagen de Ancap esos datos que él tenía. Cuando se entendió que causaba perjuicios, el directorio lo dejó sin efecto. Ni Camy ni yo tenemos responsabilidad en que Ancap actuara al principio sin contrato. En julio de 2010 asumimos los representantes de la oposición y sin contrato se actuó entre enero y julio de ese año. Esos seis meses en que se operó sin contrato, la oposición no estaba, insisto. Yo voté lo mismo que votaron todos. No veo diferencia. Me alegro por Camy. Me parece justo que no se haya pedido su procesamiento. Creo que es injusto que se haya pedido mi procesamiento.

—¿Por qué cree que el fiscal Pacheco hace la diferencia entre usted y Camy?

—No sé, no sé. Será el fiscal quien deba decirlo. Insisto en que votamos con informe jurídico favorable un negocio que no dio pérdidas al organismo, al revés que dio casi US$ 6 millones de ganancia. Eso no tiene nada que ver con el agujero que tiene Ancap.

—¿Va a presentar una apelación si es procesado?

—Hablé con el doctor Jorge Barrera. Vamos a responder la acusación. Estamos convencidos que hay que revertir este tema.

—Usted tenía tarjeta corporativa de Ancap. ¿En qué la usó?

—La usé cuando fui en un viaje a Londres. Ahí me robaron y la tuve que usar por cuestiones de emergencia. Devolví US$ 3.200 que debe ser una cifra récord. Después devolví toda la plata que había usado porque prefería dormir tranquilo.

—¿Presentó comprobantes de esos gastos?

—Yo rendí cuentas de todo. Se reconoció que el uso que le había dado era el correcto. Yo considero que no cometí ninguna irregularidad. Estoy tranquilo, con fuerzas peleando por mi honor.

—¿Va a seguir trabajando en política en el Partido Colorado después de esto?

—Tenía dudas sobre si presentarme como candidato a diputado en octubre de 2019 porque quería ser candidato a la Intendencia de Florida en 2020. Pero resolví que en el primer acto con vistas a las elecciones internas y para octubre voy a estar. Voy a ser candidato a diputado porque la mejor reivindicación del político son las urnas y a ellas me voy a someter.