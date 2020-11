Abogados reclaman $ 40 millones al Codicen en juicio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Abogados, escribanos y procuradores de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) reclaman compensaciones salariales por tareas extras que sí perciben sus pares de UTU, Primaria, Secundaria y Formación Docente.

Los profesionales de la ANEP alegan que asumen la defensa del organismo en asuntos que involucran a todos los otros desconcentrados de enseñanza pública del país. Esto significa que los profesionales de esos otros organismos son compensados con tareas extraordinarias que no realizan. De acuerdo a los profesionales de la ANEP, son ellos los que deben contestar demandas, asesorar y resolver recursos de los demás desconcentrados de la educación asumiendo, de hecho, la defensa de esos organismos.



Los profesionales reclamantes se reunieron con autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP exigiendo esa mejora salarial con el argumento de que existe disponibilidad económica para ello y que sus colegas en otros organismos de la enseñanza la perciben pese a que no efectúan tareas extras.



El tema estuvo tres veces en el orden del día del Codicen pero no fue tratado.

Los profesionales de la ANEP que reclaman las compensaciones salariales por tareas extras son 18.



Cansados de las dilatorias, estos funcionarios se presentaron ayer ante la Justicia y solicitaron que citara a una audiencia de conciliación previa al juicio a la ANEP por el no pago de esa mejora salarial. Reclaman unos $ 40 millones, dijeron fuentes judiciales a El País.



Sostienen que ahora la ANEP deberá pagarles esa compensación con retroactividad.



Es el Codicen el que aprueba las compensaciones de los organismos desconcentrados. El criterio que ha adoptado dicho Consejo, a través de diferentes resoluciones adoptadas en administraciones anteriores, es el correspondiente al principio de: a igual función, igual remuneración.

Sin embargo, según las fuentes, las compensaciones por tareas extraordinarias son otorgadas en la educación pública de manera indiscriminada, generalizada, sin considerar las funciones de cada funcionario.



Por ejemplo, los demás profesionales pertenecientes al escalafón A y B de la ANEP (arquitectos, contadores, médicos, psicólogos, informáticos) perciben estas compensaciones.



Los reclamantes concluyeron que los informes internos son todos favorables a su petición. Existen documentos de asesoría letrada y de Gestión Humana de la ANEP.