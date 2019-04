Abogados se quejan de la lentitud de los procesos legales en Salto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hace más de un año que nos alarman las reiteradas y prolongadas licencias de algunas de las sedes judiciales por parte de los titulares de las mismas", sostuvo la presidenta del la agremiación de los abogados, María Isabel González.

González explicó que el tema ha sido planteado y comunicado a la Suprema Corte de Justicia en varias oportunidades y habiéndose mantenido reuniones personales con sus miembros. Señaló que sus solicitudes y planteos refieren especialmente a sedes judiciales letradas sin titular por varios períodos y quienes en esas oportunidades cumplen suplencias, no logran poner al día trabajos atrasados, labor que se ve dificultada además por los cortos períodos en que actúan y por cuestiones procesales no pueden hacerlo si no permanecen en su cargo por más de 30 días. "No pueden dictar sentencia", acotó González.

Los abogados explicaron que esta realidad del Poder Judicial está creando "un descontento" en la sociedad porque cada día "confía" menos en los profesionales, "así como también en la Justicia".

Los abogados entienden que es de urgente necesidad la creación de un Juzgado Especializado en materia de Familia porque los juzgados se han visto desbordados por el gran volumen de denuncias de violencia doméstica y de género.

"En resumen lo que queremos informar a la población es que la demora en los trámites no es una responsabilidad de los abogados, atribuimos dicha demora a que se está brindando un mal servicio", recalcó González en referencia a lo que implica esta carencia de jueces titulares en el departamento.