Abogados penalistas evalúan medidas tras decisión de fiscales de no darles copias de las carpetas investigativas

La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay emitió un comunicado a sus socios para convocar a los mismos con el fin de adoptar medidas tras la decisión de los fiscales de no entregarles copias de las carpetas investigativas y de participar en las audiencias de forma virtual en el marco de la actual situación sanitaria por COVID-19.

"Son públicos y notorios los problemas que las Fiscalías han venido teniendo por el volumen de trabajo que el nuevo sistema procesal implicó, por lo que objetivamente las medidas adoptadas por la Fiscalía General durante esta pandemia COVID-19 lo han afectado notoriamente, disminuyendo sensiblemente el acceso de víctimas e imputados y sus abogados al Sistema de Justicia", expresó el gremio de los penalistas en un comunicado.

"La totalidad de las audiencias tanto a nivel del Poder Judicial como las de la Fiscalía que se encontraban programadas y la agenda que se llevaba han sido suspendidas", señaló.



Asimismo reclamó "la demora o falta de acceso al contenido de las carpetas investigativas o legajos fiscales, conjuntamente con la no atención a los abogados en forma presencial, telefónica o electrónica, llevan indiscutiblemente a destacar un evidente debilitamiento del sistema".



"La Directiva de la Asociación ha visto con mucha preocupación las situaciones acontecidas en Juzgados y Fiscalías del Interior, como la ocurrida en el Departamento de Maldonado, donde los Defensores no pudieron entrevistarse de manera adecuada con sus patrocinados y los Fiscales no han concurrido a las audiencias dispuestas por el Poder Judicial (incluyendo las de flagrancia), y se conectan vía electrónica mediante la plataforma Zoom solicitando la formalización de los imputados", expresó.



Para la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay "esta práctica no solo viola las propias resoluciones dispuestas por la Fiscalía General de la Nación, sino que vulnera de manera alarmante todos los derechos de los sujetos al proceso penal, menoscabando los principios de presencialidad e inmediatez que deben regir en el proceso penal acusatorio nacional".



La reunión se realizará el próximo 19 de abril a las 18.00 horas. Allí se resolverá qué medidas tomar "dada la gravedad de las situaciones que se vienen sucediendo en el sistema penal que afectan el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, imputados y sus abogados".



El gremio reclama el acceso y participación efectiva de abogados de víctimas e imputados respecto de las evidencias durante la investigación y el acceso efectivo a los Fiscales durante la investigación.

El pasado 9 de abril, El País informó que la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay advertía que la Fiscalía había dejado de funcionar. Dos días más tarde, los fiscales negaron que el servicio esté detenido.



El presidente del gremio de fiscales, Willian Rosa, calificó de "falacia" la afirmación del titular del gremio de abogados penalistas, Juan Fagúndez, quien señaló que la Fiscalía "está prácticamente cerrada".



Rosa indicó que los fiscales de turno trabajan "normalmente", ya que la dinámica laboral así lo impone. Sostuvo que, mediante el teletrabajo, los fiscales siguen los casos, dan órdenes a la Policía, piden pericias, arman formalizaciones de imputados, solicitan órdenes de detención, allanamientos y audiencias en los juzgados. Y agregó que, además, los fiscales preparan juicios que se prorrogan.