Abogados defienden a los criticados acuerdos del CPP

Los acuerdos entre Fiscalía y defensa de acusados de cierto tipo de delitos para evitar llegar a juicio que habilitó el Código del Proceso Penal (CPP), que rige desde noviembre de 2017, fueron puestos en tela de juicio apenas comenzaron a practicarse, pero el fenómeno se disparó en los últimos días a raíz del desenlace de varios casos que adquirieron mucha notoriedad.

El más emblemático de esos casos fue el del robo de 300 vacas preñadas cometido por empresarios del sector rural por el que nadie irá preso ni tendrá antecedentes penales porque los acusados llegaron a un acuerdo monetario con la empresa damnificada.

Pero ese caso no fue el único que despertó la indignación entre dirigentes y población en general. Los dos años de prisión efectiva y uno de libertad vigilada aplicados a un hombre que violaba a su hijastra menor de edad fue duramente cuestionado en las redes sociales y el caso de un joven drogadicto que fue pescado infraganti robando una bicicleta y puesto en libertad también levantó polvareda.

La fiscal penal Gabriela Fossati admitió que hay un divorcio entre el espíritu del nuevo Código del Proceso Penal y lo que siente la opinión pública al observar cómo éste se aplica.

En referencia al desenlace del episodio de abigeato Fossati dijo a radio Carve que está bien reparar a la víctima, pero que habría que atender la disconformidad que expresa la opinión pública que pide sancionar más severamente al responsable del delito. A juicio de la fiscal, la gente no llega a comprender el nuevo sistema penal que se aplica a través del nuevo código del proceso.

El frenteamplista desencantado Esteban Valenti fue crítico con los fiscales. Usó su cuenta de Twitter para opinar: "Escoba nueva barre bien, siempre y cuando no la uses con el palo contra el piso. Y me parece que eso es lo que están haciendo varios fiscales para hacer juicios rápidos y con poco esfuerzo. El problema no es el CPP, es como lo usan algunos fiscales. La lista de bloopers es larga".

El exfiscal Gustavo Zubía, uno de los principales críticos del nuevo CPP desde sus inicios también usó Twitter para criticar. "Quiero un Uruguay donde no te sorprendan todos los días, noticias de más y más delitos por un lado y noticias de respuestas ridículas del sistema Fiscal Judicial por el otro. Donde regrese el sentido común a la convivencia y la delincuencia tema a la ley".

Las redes sociales, básicamente Twitter, fueron usadas por muchísimo ciudadanos comunes para expresar su disconformidad con los acuerdos alcanzados por fiscales y abogados defensores en los casos mencionados y en otros tantos.

Hubo expresiones de molestia luego de que los 13 involucrados en el caso de abigeato en Rocha llegaran en muchos casos a acuerdos reparatorios (que se pueden aplicar a un espectro limitado de delitos no graves) con el denunciante que les permiten quedar libres de antecedentes (ver página A2). El penalista Andrés Ojeda explicó que este tipo de acuerdos es habitual en otros países y parten de la base de que se le da a la víctima la posibilidad de definir la forma en que quiere ser compensada. "Hay que darle la derecha a la víctima. Antes no importaba la opinión de la víctima. Si te roban los ahorros de tu vida, preferís recuperarlos a que la persona vaya presa. La decisión es de la víctima. Pero nadie paga por ir preso.....", explicó. Ojeda reconoció sí que debería existir algún mecanismo para que las personas sin medios económicos cuando son acusadas también puedan acceder a este tipo de acuerdos.

El hecho de que no exista, en estos casos, una condena, es lo que explica que no se conserven los antecedentes de las personas que llegan a estos acuerdos con sus acusadores. En términos generales, entiende Ojeda que a lo sumo se puede cuestionar la aplicación del nuevo Código pero no el conjunto de herramientas que incluye.

El también penalista Germán Aller explicó que de la posibilidad de los acuerdos reparatorios están excluidos delitos como homicidios, lesiones gravísimas, copamientos y secuestros. Enfatizó que este tipo de acuerdos son "muchos más operativos para las víctimas de delitos patrimoniales porque son mucho más eficientes que el juicio civil; con el código viejo estos casos hubieran podido llevar a procesamientos que en la mayoría de los casos factiblemente habrían sido sin prisión". "El resarcimiento de un daño patrimonial es patrimonial", explicó Y agregó que en los casos en que la persona acusada no tenga dinero puede llegar a un tipo de acuerdo reparatorio "simbólico".

Para acceder a una suspensión provisional del proceso el acusado debe llegar a un acuerdo con el fiscal y comprometerse a pagos en términos y plazos que si no cumplen redundan en la formalización de la persona.

Ojeda y Aller coinciden sí en que a futuro debería haber más juicios orales y no tantos abreviados. "El juicio abreviado no fue concebido para descongestionar ni para regalar rebajas (de penas)", dijo Ojeda.

En la misma línea Aller opinó que los juicios orales ofrecen más garantías a todas las partes. "A veces por miedo al proceso o por sugerencia del abogado el acusado accede a un juicio abreviados y a veces estos juicios terminan con penas elevadas. Lo más eficiente es un juicio completo. Además, el abreviado no tiene intervención de la víctima", explicó.