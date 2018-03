Abogado Ignacio Durán: "Sendic no va a ir a la cárcel"

El abogado de Raúl Sendic, Ignacio Durán, sostuvo que su defendido "no va a ir a la cárcel" y valoró como "satisfactoria" la conclusión del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, sobre la investigación del caso Ancap.



En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, Durán dijo que a Sendic "se le imputaron muchas cosas" pero "lo único que ha logrado comprobar el fiscal es que se presume que ha habido un delito de abuso de funciones, que es el delito chicle, el delito elástico que se aplica para casi todos en la función pública".



Sobre el otro delito por el que se pidió el procesamiento del exvicepresidente, el de peculado, señaló que aún no saben si van a recurir porque "hay una investigación administrativa en Ancap porque hay facturas y reembolsos perdidos que no culminó". Según el defensor, en caso de que la investigación "culmine con que esa documentación se ocultó, o que apareció y esos reembolsos que Sendic dice que se hicieron efectivamente están, creo que habría elementos para apelar".

Durán manifestó su postura a favor de que se derogue el delito de abuso de funciones, ya que "la cátedra penal en su conjunto y los informes de todos los partidos políticos" concluyen que "no debería existir en el Código Penal".



"Lo que debería crearse es un delito de enriquecimiento indebido cuando ingresaste a la función pública. Al funcionario deberían tomarle una foto cuando es electo y otra cuando sale. Si salió con más patrimonio del que tenía cuando ingresó, cabe esta figura legal", explico.

Durán fue tajante al afirmar que "Sendic no va a ir a la cárcel" porque el pedido del fiscal Pacheco "dice claramente que no hay peligro de frustración de la prueba ni riesgo de fuga" y "no hay antecedentes de que una persona, habiendo esperado el proceso en libertad, termine preso".



El abogado afirmó que notó "una suerte de desazón en la gente, porque parece que no pasó nada para todo lo que fue la investigación", pero "acá lo que queda claro es que hubo casi dos años de audiencias, interrogatorios y documentos y el fiscal aplica lo que corresponde, que es que se aprobó un nuevo Código que establece que, ante ciertos delitos que tienen penas de prisión, perfectamente puede no aplicar la prisión preventiva, que era la regla para el código viejo. Entiendo que hay elementos de sobra para que permanezca en libertad mientras se dilucida el proceso".



"Como defensa, para todo lo que se habló, lo que supuso y las imputaciones que se habían hecho sobre el exvicepresidente, que el propio dictamen del fiscal diga que es sin prisión, pudiendo haberlo procesado con prisión dice mucho en relación a lo que dijimos, que Sendic pudo haber cometido errores pero no estamos ante un enriquecimiento indebido", reflexionó.



Durán concluyó que "de acá a que haya una sentencia de condena, con el Código viejo y con nueve pedidos de procesamiento, estamos a varios años de que eso suceda".