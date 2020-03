Abogada del funcionario municipal dice que la Fiscalía tiene prueba forense del disparo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pese a que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, les mostró a la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, y al presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, un video en el que no se percibe la existencia de malos tratos hacia el funcionario municipal Daniel Piñeyro, la defensa del trabajador insiste en que hay otra versión de los hechos.

El municipal denunció que fue víctima de una golpiza durante un control policial en los accesos a Montevideo, e incluso dijo que sufrió una herida de bala en una pierna. Pero todo eso habría ocurrido cuando Piñeyro se puso a correr, lo cual no se registra en el video que fue difundido por el ministro.

La abogada del empleado municipal, María De la Fuente, dijo ayer a El País que la Fiscalía dispone de dos elementos contundentes que apoyan los dichos de su defendido: un informe forense en el que se daría cuenta de una herida de bala en una pierna y un video de mayor extensión al que fue difundido en el que se constataría el abuso policial.



En una entrevista con radio Sarandí el lunes, Piñeyro dijo que “el tipo (un policía) seguía enfadado y yo empecé a correr. Se armó tipo una persecución, lo que iban a hacer ellos era pegarme por nada. Yo evité hacerles frente e insultarlos, pero me dio para correr. Les dejé la moto, los documentos y seguí corriendo. Paso el cantero de la ruta y empiezan a los disparos. Tiraron más de cuatro disparos. Yo seguí corriendo y en un momento me paralicé. Ahí mismo me detienen y me dieron una golpiza. Me pegaron hasta que se cansaron, esa es la verdad”.