Judiciales: piden un ámbito para negociar

El diputado nacionalista Martín Lema solicitó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, la instalación inmediata de una mesa de negociación para destrabar el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que ya lleva 4 años.

Lema explicó a El País que esta solicitud se ampara en el marco de lo previsto en los arts. 8 y 9 de la ley 18.508 (de Negociación Colectiva), la cual establece que, entre otros, quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, y donde el MTSS "coordinará, facilitará y promoverá las relaciones laborales y la negociación colectiva en el sector público. Cumplirá funciones de conciliación y de mediación y dispondrá de las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de los acuerdos".

Según el legislador, esta iniciativa ha sido previamente noticiada a los distintos gremios que componen el Poder Judicial.

En estos días se dictó una sentencia de primera instancia condenando al Poder Judicial y al Ministerio de Economía y Finanzas a abonar a los funcionarios las reliquidaciones adeudadas.

Tras cuatro años, Lema formula un planteo urgente