Joven murió de varios disparos en el barrio Ituzaingó

El hombre, de 26 años, tenía múltiples heridas de arma de fuego en el tórax y en el abdomen.

En la noche del sábado un joven fue asesinado en el barrio Ituzaingó, en el cruce de Carreras Nacionales yAlberto Calamet, en la puerta de la casa de una familiar, según informó la Jefatura de Prensa de Montevideo.

La mujer indicó a la Policía que luego de escuchar unos disparos, vio al hombre caído en el piso con diversas heridas. Varios vecinos ayudaron a trasladarlo a un hospital, donde constataron su fallecimiento.

El joven, de 26 años, tenía múltiples heridas de arma de fuego en el tórax y en el abdomen.

Personal Policial del Área de Investigaciones se Zona III y Policía

Científica trabajan en el hecho.

Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

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