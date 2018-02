Joven golpeado en Punta del Este salió del sanatorio

Tomás Lacase, el joven cordobés de 19 años que fue agredido a la salida de un boliche de Punta del Este, recibió el alta sanatorial en su ciudad natal, según informó FM Gente.

A pesar de que ya fue trasladado hasta su casa, donde seguirá recuperándose luego de que su evolución en los últimos días "fuera muy buena", aún resta que sea dado de alta médica, algo que se presume podría ocurrir dentro de un mes. El joven fue derivado el pasado martes 30 desde el Hospital Mautone de Punta del Este hasta el Sanatorio Allende de Córdoba, a donde llegó, según los médicos, "lúcido, algo dolorido en la parte cervical, pero sin déficit motor y respirando normalmente".

El director médico de esa institución Mario Sorbera, detalló en conferencia de prensa que tras realizarse la tomografía computada indicada por el Servicio de Cabeza y Cuello, se certificó la presencia de algunas fracturas que pueden traer aparejada una pequeña parálisis en un sector del lado izquierdo de su cara.

Explicó que las fracturas presentes "no traen alteraciones ni funcionales ni estéticas", que por el momento no está prevista ninguna intervención quirúrgica inmediata y que todos sus valores se encuentran "dentro de estándares normales". El profesional indicó que están enfocados en el tratamiento del dolor y en la rehabilitación para la deglución y otra de neurorehabilitación por la parálisis facial del lado izquierdo. Bernardo Lacase, padre del joven, dijo que su hijo se someterá a una serie de tratamientos para evitar que queden secuelas pero que no está garantizado su éxito. "Le esperan varios tratamientos durante bastante tiempo", dijo. "Tenemos que traerlo permanentemente a control, y comenzar la rehabilitación cuanto antes".

El hecho.

En la madrugada del lunes 22 de enero, en la puerta de un boliche de la zona del puerto de Punta del Este, Tomás recibió una brutal golpiza que lo dejó internado en el CTI con más de 20 fracturas en la cabeza, además de lesiones en los oídos y los pulmones.

El único acusado es Bernardo Alcanoni, un abogado y exrugbier mendocino de 29 años, quien está imputado por "lesiones graves" y se libró de su detención a través del pago de una fianza de 10 mil dólares. A pesar de ello, debe permanecer en Uruguay hasta que se resuelva su situación judicial.