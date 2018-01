Joven fue a hacer una denuncia por amenazas y terminó procesado por tenencia de drogas

Un joven brasileño de 20 años llegó a la seccional 10a de Rivera el primer día del 2018 para presentar una denuncia contra dos desconocidos que lo estaban amenazando por un tema relacionado con drogas. Pero finalizada la investigación policial, fue el denuncia quien quedó detenido y luego procesado con prisión.



El joven explicó en su denuncia que dos hombres, a los que dijo no conocer, lo estaban amenazando y le exigían la devolución de drogas. Pero el denunciante aseguró ante la Policía que desconocía el motivo por el cual los dos sujetos lo increpaban.



En su declaración agregó que una menor de edad le había manifestado que en su casa había marihuana escondida y que tiempo después el padre de la menor lo acusó de robarla, informó la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior.



Con autorización judicial, la Fiscalía coordinó dos allanamientos: un en la casa del joven donde, con apoyo del Grupo K-9 (plantel de perros) se encontraron cuatro ladrillos de marihuana con un peso de casi cuatro kilos.



El segundo allanamiento, realizado por personal de la Brigada Antidrogas, fue en la casa donde, según la declaración del joven, lo habían acusado de robar la droga. Pero en el lugar no se encontraron rastros de ningún tipo de estupefaciente.



Por el caso fueron detenidos en primera instancia dos hombres y una mujer. Terminado el proceso judicial, se determinó para el joven brasileño la pena de 24 meses de prisión por el delito de suministro de estupefacientes en la modalidad tenencia para no consumo, mientras que el resto de los involucrados recuperaron su libertad.