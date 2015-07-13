Joven de 23 años fue asesinado de al menos dos disparos en Casabó

Ocurrió en horas de la tarde de este lunes. La víctima circulaba en moto cuando, según testigos, se escucharon al menos dos disparos y luego se vio al joven tirado en la calle.

Un joven de 23 años fue asesinado este lunes de al menos dos disparos en el barrio Casabó.

La víctima circulaba en motocicleta cuando, según testigos, se escucharon las detonaciones y luego se vio el cuerpo del joven tirado en la calle, informó Telenoche.

Policía Técnica trabaja en el lugar recogiendo información tanto sobre el fallecido, como sobre la moto que conducía.

Efectivos policiales buscan a los delincuentes que atacaron los restaurantes.

INSEGURIDAD PÚBLICA