Joven de 18 años murió al ser baleado en frente de su casa

Un joven de 18 años murió luego de que un grupo de hombres pasara por en frente de su casa y disparara varias veces. Fue trasladado a un centro de salud, pero minutos más tarde falleció.

Un joven de 18 años ingresó en la madrugada de este viernes, sobre las 2:00 horas, a una policlínica de Piedras Blancas con una herida de bala en el pecho.

Fue atendido por médicos que intentaron reanimarlo, pero minutos después constataron su fallecimiento.

Desde el centro de Salud se comunicaron con la Policía, a la que luego testigos dijeron que un grupo de hombres pasaron por en frente de la casa de la víctima y dispararon varias veces. Luego escaparon.

El joven herido cayó al suelo y fue trasladado por un vecino al centro de asistencia medica. Otro vecino dijo reconocer a uno de los autores de los disparos, y señaló que el mismo había tenido problemas con la victima anteriormente.

La Policía ahora busca a los autores.

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