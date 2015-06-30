Joven de 16 años baleó en la cabeza a otro de 19; la Policía investiga

Hubo versiones contradictorias. Primero, los allegados a la víctima dijeron que estaban en la calle y dos desconocidos pasaron en moto y le dispararon. Pero luego dijeron la verdad y un adolescente de 16 años fue detenido por ser quien habría disparado.

Ayer a las 15:30 horas un joven de 19 años ingresó al Hospital Pasteur con una herida de bala en la cabeza y quedó internado en estado de coma.

Allegados al herido dijeron en un primer momento a la Policía que se encontraban sentados en Mataojo y la calle 127, en Malvín Norte, cuando dos personas pasaron en una moto y le dispararon.

Pero personal policial concurrió al lugar mencionado y no observó indicios de lo relatado. Entrevistados nuevamente, los allegados al joven dejaron en evidencia contradicciones y finalmente confesaron que el joven había sido herido accidentalmente en una casa de la calle 127.

Dijeron que luego lo habían llevado al centro de salud, habían limpiado el lugar y retirado el arma.

La Policía incautó en la casa mencionada un revólver calibre 38, que lo tenía un joven de 20 años.

Pero tras investigar, la Policía estableció que un adolescente de 16 años fue quien disparó. El joven fue detenido y hoy deberá presentarse en el INAU.

Homicidio en el barrio Borro.

La Policía investiga un homicidio ocurrido ayer en el barrio Borro.

El joven tenía 22 años y sobre las 19 horas de ayer lunes llegó herido a la policlínica Badano Repetto.

Según informa Jefatura de Policía de Montevideo, los médicos constataron que la víctima tenía una herida de bala en el mentón y otra en la zona de la axila. En el momento confirmaron su muerte.

El joven tenía un antecedente penal por tráfico de armas.



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