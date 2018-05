Una jornada para aprender más sobre celíacos

E n el marco de las actividades llevadas a cabo a propósito de la celebración del Día Internacional del Celíaco el 5 de Mayo, el Hospital Británico llevó adelante una serie de actividades de prevención y educación, entre las que se destacó un taller para socios, con la interrogante“¿Es verdad que hay más celíacos?” como disparador.



Los gastroenterólogos Daniela Armas, Patricia Nacif, y Santiago Carvajal, y la nutricionista Mercedes Medina, respondieron interrogantes como cuándo consultar, quiénes pueden ser celíacos, cuáles son los síntomas de alerta, la importancia del diagnóstico, si predomina en la infancia, por qué no se debe iniciar una dieta libre de gluten antes de tener un diagnóstico o las diferencias entre ser alérgico, sensible al gluten o celíaco.



Los referentes de los servicios de Gastroenterología pediátrica y de adultos del Hospital Británico explicaron a los participantes que la enfermedad celíaca en ocasiones es difícil de diagnosticar, puesto que los síntomas varían mucho entre las personas.



La enfermedad celíaca, que se ve tanto en niños como en adultos, es un desorden digestivo autoinmune, por el cual algunas personas predispuestas genéticamente desarrollan una intolerancia al gluten, una proteína presente en los cereales de grano, como el trigo, la avena, la cebada y el centeno (TACC).



La doctora Armas recordó que hace tan solo 20 años la celíaca era “una enfermedad rara” que se presentaba o detectaba sobre todo en niños, mientras que hoy es frecuente, se presenta en mujeres y hombres en una relación de 2 a 1, tanto en niños como en adultos y a cualquier edad con 2 picos: entre 1 y 3 años de edad y entre 30 y 50.



Se estima que el 40% de las personas tiene predisposición genética a ser celíacos, pero sólo el 1% desarrolla la enfermedad. Armas estimó que por cada caso diagnosticado existen entre 5 y 10 sin diagnosticar.



La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica para la que hasta el momento no existe tratamiento curativo y que en Uruguay padecen unas 35.000 personas.



Al ensayar una respuesta a la pregunta que motivó el taller, Armas sostuvo que “diagnosticamos mayor número de pacientes que antes no conocíamos. No podemos saber si hay más celíacos”.



La intolerancia al gluten provoca inflamación y daño intestinal una vez que la proteína es ingerida. No obstante, la enfermedad celíaca puede manifestarse con síntomas tanto digestivos como extradigestivos e incluso ser asintomática.



“La enfermedad celiaca es camaleónica. Presenta síntomas y signos compatibles con otras enfermedades”, graficó la doctora Nacif. Y apuntó que en la actualidad la enfermedad se presenta de la “forma clásica” en el 27% de los casos, mientras que en el 47% lo hace de “formas atípicas”.



Hay más de doscientos síntomas relacionados con la enfermedad celíaca, muchos de ellos digestivos, pero también otros que afectan distintas partes del organismo.



Por ello para el diagnóstico deben tenerse en cuenta los síntomas y signos clínicos del paciente, exámenes de sangre, endoscopía digestiva, biopsia del duodeno y estudio genético.