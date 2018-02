Investigarán a cargo de Macri que ocultó dinero de Casal en Andorra

El empresario Francisco "Paco" Casal habría pedido a Valentín Díaz Gilligan, subsecretario de la Presidencia argentina, que le ocultara US$1,2 millones, informó el diario El País de Madrid. La Oficina Anticorrupción de Argentina ya anunció que investigará al funcionario que no había declarado esa sociedad. El presidente Mauricio Macri se refirió ayer al caer la tarde al asunto y dijo que "va a ser clave el informe que haga la Oficina Anticorrupción". "Tengo un apego absoluto a la transparencia y a una administración clara. Vamos a dar información. Tenemos que dar explicaciones cada vez que sea necesario", sostuvo Macri

Díaz Gilligan había dicho al diario español que "Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor". "Tenía un juicio con el fisco (DGI) que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo". La cuenta había sido abierta en 2012 en la Banca Privada dAndorra y no fue declarada por Díaz Gilligan cuando asumió un cargo público. El ahora funcionario era propietario de Line Action, una empresa con sede en el Reino Unido.

Luego Díaz Gilligan intentó aclarar la situación en declaraciones a "Clarín" y dijo que "con el periodista (de El País) hablé sin papeles encima, no tenía en claro ni el sentido de lo que me estaba preguntando". "Hay cosas que no recordaba. Las declaraciones que él pone me las hizo caminando, en la calle, desconocía el contexto que él después amplió", argumentó. "Yo voy a presentar los balances, la constitución y la salida de la empresa en la Oficina Anticorrupción. No tengo nada que ocultar. La plata no era mía y no tuve ingresos" (...) Trabajamos en conjunto la posibilidad de que Gol TV desembarcara en la Argentina. Eso fue en 2010 y 2011. Finalmente, por cuestiones políticas y por trabas y demás cosas como Fútbol para Todos fue imposible desarrollar eso. En el transcurso apareció esta empresa donde yo iba a aportar un asesoramiento. La empresa empezó a funcionar y yo al poco tiempo defino que no quiero tener más nada que ver. Igual, en ese momento yo no tenía ningún problema para tener esa sociedad", agregó.

Díaz Gilligan descarta por ahora renunciar.

El diario español publicó que en los documentos figura que Díaz Gilligan vendió Line Action el 3 de noviembre de 2014, once meses después de asumir un cargo público en la Secretaría de Turismo. En la misma investigación se afirma que Line Action tenía en la cuenta un saldo de US$ 1,2 millones que provenían de transferencias de clubes de fútbol uruguayos.

En noviembre de 2011, el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, redujo el monto de la deuda de Casal con la Dirección General impositiva de US$ 104 millones a US$ 10 millones, por la presunta evasión del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (ICIR) y del Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE). Además, redujo el plazo de prescripción de las obligaciones de 10 a 5 años. Casal había sido denunciado por el no pago en 2002. Lorenzo se había mostrado en primera instancia renuente a la reducción de la deuda.