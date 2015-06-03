Investigan tres homicidios ocurridos en las últimas horas en Montevideo

La Policía trabaja para aclarar un doble homicidio ocurrido anoche en Punta de Rieles. Murieron dos adolescentes de 16 y 18 años. Además, también ayer, un hombre de 23 años fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en la zona de Peñarol.

La Policía trabaja para aclarar un doble homicidio de dos adolescentes ocurrido la pasada medianoche en la zona de Punta de Rieles.

Personal de la Guardia Republicana se hizo presente en las intersecciones de Pasaje Madrid y Cefeo luego de haber sido alertados de la presencia de un herido de bala. Fueron los vecinos del lugar quienes llamaron a la Policía al escuchar los balazos.

Cuando los agentes llegaron se encontraron con dos adolescentes tirados en la calle, uno a cien metros del otro.

Los dos estaban heridos de bala. Los médicos de la emergencia móvil que los atendieron constataron la muerte de ambos jóvenes, que tenían 16 y 18 años.

También ayer pero más temprano, sobre las 20 horas, efectivos policiales concurrieron a Camino Coronel Raíz y Camino Durán, en la zona de Peñarol, también por la presencia de una persona baleada.

Se trataba de un hombre de 23 años que estaba tendido en el suelo.

Los médicos le diagnosticaron una herida de bala en la cabeza y pérdida de masa encefálica. Confirmaron su muerte en el lugar.

La Policía investiga y procura aclarar la muerte de estas tres personas.

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