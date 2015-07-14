Investigan otras dos muertes en Montevideo

Un joven de 23 años fue asesinado ayer de al menos dos disparos en el barrio Casabó. La víctima circulaba en moto cuando, según testigos, se escucharon las detonaciones.

La Policía Técnica trabajaba ayer en el lugar recogiendo información tanto sobre el fallecido como sobre la moto que conducía.

En tanto, otro hombre fue encontrado muerto en su domicilio de las calles Ayuntamiento y Larravide, en el barrio Villa Española. A la hora 19:40 del domingo, personal de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM) de la Zona II, fue enviado hasta el lugar. Allí hallaron sin vida, en un sofá, a Elbio Claudio Fernández Santana, de 43 años, quien registraba seis antecedentes penales, el último de fecha 25/03/2003 por "un delito de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación". El médico forense constató el fallecimiento por "dos heridas punzantes cortantes en la espalda, hemitórax izquierdo, dos heridas cortantes en hombro izquierdo y una herida cortante en la frente de unos diez centímetros".

Un hombre, de 50 años, viene siendo buscado para ser indagado, tras ser señalado por haber mantenido una discusión con la víctima.

Posibles “ajustes”