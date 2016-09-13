Investigan muerte y secuestro de un hombre que apareció en Playa Zabala

Por su rescate habían pedido a su esposa una suma de 50.000 dólares.

En la tarde del sábado encontraron el cuerpo de un hombre que había sido secuestrado, con tres impactos de bala y varios golpes, en la Playa Zabala, según informó Telemundo.

El hombre estaba en su casa el viernes cuando dos individuos golpearon la puerta, la abrió y en ese momento se lo llevaron en un auto en el que aguardaban otras dos personas.

En ese mismo momento su esposa fue a la comisaría a realizar la denuncia cuando recibió un mensaje de texto con la foto de su esposo encapuchado y un pedido de 50.000 dólares.

Si bien se puso un operativo en marcha para que la mujer entregara el dinero, el cuerpo de su esposo apareció en la playa, cerca de Pajas Blancas, más de 24 horas después.

La Policía investiga el hecho para determinar quienes fueron los causantes del asesinato y del secuestro.

Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

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