Investigan muerte de niño de dos años que fue operado en el Hospital de Mercedes

La muerte de un pequeño de dos años en el Hospital de Mercedes está siendo investigada por las autoridades. La fiscal del caso, Adriana Sampayo, confirmó a El País que está a la espera del resultado de la autopsia clínica, la investigación interna de ASSE y de que la familia del niño radique la denuncia.



Ayer de mañana, Brandon fue ingresado al quirófano para ser intervenido por vegetación. La operación se realizó sobre las 13:30 horas sin inconvenientes.



El post operatorio en sala también era normal. Pero cerca de las 18:00 horas la madre del pequeño, que lo estaba acompañando, sintió que Brandon dejó de respirar.



Camilo Clavero, abuelo del niño, contó a El País que "mi hija estaba en la habitación cuando se da cuenta que le da un infarto, que no reacciona, no respira y sale a pedir ayuda a la parte de pediatría. Cruza toda maternidad a los gritos, pero no había enfermeras en el lugar, no sé dónde se habían metido", expresó.



El hombre agregó que su hija llegó a la sala en la que él estaba y le dijo "papá, se me muere el nene". Segundos más tarde "aparecieron las enfermeras y después de 35 minutos de reanimación nos dijeron que el niño tenía latidos y pulso. Diez minutos después salieron a decirnos que el bebé se había muerto".



La familia sospecha que fue un corticoide que le suministraron lo que causó el problema respiratorio. "A nosotros hay cosas que no nos cierran y no nos gustan", indicó Clavero que además dijo que el cuerpo fue trasladado a Montevideo para que se le practique una autopsia clínica.



"Después de la operación se lo llevan a sala y ahí le administran una medicación que nosotros creemos que le afectó y le produjo la muerte por infarto", finalizó.



La directora del hospital regional de Mercedes, Cecilia Acosta, declinó realizar declaraciones porque el caso "está siendo investigado. Por ética y secreto profesional, no podemos decir nada por ahora. Estamos haciendo los estudios correspondientes" indicó la jerarca.



Por su parte, Susana Muñiz, presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en declaraciones a la prensa recogidas por Subrayado indicó que "lamentamos mucho lo que sucedió".



En varias ocasiones la jerarca indicó que "la autopsia es muy necesaria para este caso" ya que podrá determinar cuál fue la causa exacta de la muerte del niño. "Para nosotros es una sorpresa, no sabemos lo que sucedió, solo sabemos que estaban todos los recursos en el hospital", añadió.