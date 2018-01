Investigan la muerte de un hombre en Salto: su cuerpo apareció a metros de su auto

Un hombre fue encontrado muerto en la mañana de hoy viernes a unos 10 metros de su vehículo, el que había dejado mal estacionado en una transitada arteria de tránsito.



El cuerpo no había sido divisado ni por las autoridades policiales no por los cientos de personas que por la zona circulan con dirección a la costa del Río Uruguay, y estaba allí desde aproximadamente 48 horas.



Se estima que el automóvil, un Suzuki Marutti matrícula HAO 083, fue estacionado el pasado miércoles en avenida Paraguay pasando la calle Atahualpa. Es en un espacio no permitido y estaba alfo alejado del cordón, sin que esa situación fuera corregida por el cuerpo inspectivo de la intendencia. El auto no despertó tampoco la sospecha de la Policía sobre quién era su propietario o lo conducía al momento de dejarlo en ese punto.



Sobre las 8 horas de hoy un funcionario policial consultó a un vecino de la zona si se había visto a alguien cerca del auto. Y el hombre le indicó al agente que otros vecinos dijeron haber visto a un hombre bajar por el desnivel con dirección a un campo existente en el lugar.



Momentos después, a unos 10 metros del vehículo y entre unos arbustos, fue encontrado el cuerpo del hombre en estado de descomposición.



Se investiga lo que sucedió y no había denuncia de desaparición. “Varias veces vino la Policía y miró el auto, se bajaban, tomaban mate pero no ubicaban nada”, dijo una vecina sobre este caso.



Otra versión que recogió El País, es que el hombre vendría empujando su automóvil para encender su motor desde cuadras antes y hasta allí habría llegado cerrando los vidrios. Luego habría bajado por el desnivel de un caminero para peatones.

RELACIONADAS Hallaron muerto a un anciano en Aceguá; investigan posible robo By Bruno Scelza Hallaron muerto a un anciano en Aceguá; investigan posible robo Hallaron muerto a un anciano en Aceguá; investigan posible robo Buscan arma de homicida en río Olimar By EL PAIS Buscan arma de homicida en río Olimar Buscan arma de homicida en río Olimar Joven muerta en río Olimar tenía un disparo en la cabeza; investigan su entorno cercano By Bruno Scelza Joven muerta en río Olimar tenía un disparo en la cabeza; investigan su entorno cercano Joven muerta en río Olimar tenía un disparo en la cabeza; investigan su entorno cercano