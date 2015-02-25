Investigan muerte de un hombre que fue baleado en barrio Conciliación

Dos desconocidos iban en una moto y le dispararon. Los vecinos lo encontraron muerto en la calle. Además, en Tres Ombúes otro hombre fue baleado en similares circunstancias, pero solamente sufrió una herida en la pierna.

La Policía investiga las circunstancias en que un hombre murió en la madrugada de este miércoles, en Montevideo.

Efectivos policiales concurrieron hasta Mario Arregui y Calle 1, en el barrio Conciliación, ya que habían sido alertados por los vecinos de que allí, tirado en la calle, había un cuerpo con heridas de bala y sin vida.

Eran las 2 de la madrugada y un testigo dijo a la Policía que llegó a ver una moto con dos ocupantes.

Según el relato, la moto paró en frente al complejo de viviendas en el que se encontraban varias personas, y el conductor de la misma realizó varios disparos. Luego los dos hombres escaparon.

Otro caso similar ocurrió en Tres Ombúes.

Sobre las 22 horas de este martes un hombre llamó a la Policía y denunció que se encontraba con dos amigos en las inmediaciones de Juan Cayetano Molina y Pedro Giralt cuando fue baleado por desconocidos.

También se trata de dos hombres que iban en una moto y dispararon contra el grupo, hiriendo en una pierna al denunciante.

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