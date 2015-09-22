Investigan la denuncia de un hombre que dijo haber sido secuestrado

Estaba herido y fue encontrado herido en Lomas de Solymar. Permanece bajo custodia policial por contradicciones en las declaraciones suyas y de otra persona.

Un hombre fue encontrado herido en Lomas de Solymar con golpes en la cabeza, un corte en una mano y un balazo en la pierna derecha.

Según informó Subrayado, el herido denunció haber sido secuestrado a la salida de su casa, en la zona de Parque Batlle, por cuatro personas que le exigieron la tarjeta de débito y su correspondiente número de pin.

Internado en el Hospital Pasteur, el denunciante permanece bajo custodia policial debido a que existen contradicciones entre su testimonio y el que brindó un amigo que vive con él.

El hombre pasó por el Juzgado de faltas anteriormente, debido a que fue descubierto participando de juegos de poker clandestinos. Su amigo fue detenido.

Montevideo