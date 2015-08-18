Investigan asesinato de mujer de 66 años en barrio de Maldonado

Una mujer de 66 años de nacionalidad argentina fue hallada sin vida esta noche en su casa del barrio Sarubbi de la ciudad de Maldonado, a corta distancia de la Cachimba del Rey.

La mujer fue muerta a golpes en su cama de la finca ubicada sobre la calle Brazo Oriental a una cuadra de la calle 3 de Febrero de la capital departamental.

En las primeras horas de esta noche, la policía de Maldonado fue alertada por los vecinos de que la puerta de la vivienda se encontraba abierta. La mujer había sido denunciada como ausente en la noche del domingo, informó la Policía.

Los efectivos de un móvil policial ingresaron a la vivienda y encontraron a la mujer en su cama asesinada a golpes.

La jueza penal de turno, Adriana Morosini, el jefe de Policía, Erode Ruiz y otros oficiales se hicieron presentes en el lugar, así como también la fiscal de Maldonado, Adriana Arenas.



Asesinato de mujer en Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo

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