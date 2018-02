Interrogan a IMM por las obras en Corredor Garzón

Ante la destrucción de 700 metros lineales del Corredor Garzón, por la decisión de eliminar los carriles exclusivos para ómnibus, levantar canteros y construir otros, y ensanchar veredas para el traslado de las paradas que están a la altura de la Plaza Vidiella y el Club Olimpia, ya en la Junta Departamental, cuando van tres semanas de trabajo, el legislador departamental Diego Rodríguez Salomón realizó el pasado miércoles un pedido de informes que incluye múltiples interrogantes.

Por ejemplo, si las autoridades actuales de la Intendencia de Montevideo han mantenido contacto respecto al Corredor Garzón con la ex intendenta Ana Olivera y las autoridades de la época en que la vieja y arbolada avenida fue transformada.

De las demás preguntas que efectúa el edil se desprende que muy pocos son los vínculos y el intercambio de información entre el ejecutivo comunal y la Junta departamental, porque en ésta se desconoce qué empresa es la encargada de realizar los trabajos, qué procedimiento utilizó la Intendencia para seleccionarla y también quién realizó el proyecto , entre más detalles de una obra que costará 300.000 dólares, sin sumar eventuales incrementos ante imprevistos.

Gastos y costumbres.

Rodríguez Salomón dice que los montevideanos parecen estar acostumbrados a que la administración gaste "a diestra y siniestra en obras que son millonarias y que resultan ser un fracaso".

Según el edil, "el tristemente célebre Corredor Garzón fue una obra no prioritaria para la ciudad pero resultó ser un capricho de la ex intendenta Ana Olivera acompañado por el ex director Gerardo Urse. Se gastaron 50 millones de dólares y ahora la Intendencia, bajo la administración de Daniel Martínez y equipo, utilizan 300 mil más en demoler una pequeña parte".

"Construyen, se dan cuenta que no funciona y destruyen. Se le pierde el respeto al dinero de todos nosotros y ningún jerarca se responsabiliza y es sancionado por ello. Por el contrario, se dilapidan millones de dólares y el propio FA los premia con cargos directrices dentro de la administración pública. Basta de despilfarro obsceno. Insistiremos para que los responsables sean excluidos de la administración pública por sus pésimas inversiones".

Movilidad y ventas.

Rodríguez Salomón agregó que después de una visita a la zona corroboró las declaraciones de comerciantes del Centro de Colón que no entienden bien lo que se está haciendo en el Corredor, hacia dónde marcha la reestructuración parcial, y cuánto demorarán las obras, porque, además de estar sufriendo en los últimos días una serie de robos inusitados y episodios de vandalismo, temen que los trabajos se extiendan hasta entrado el mes de marzo y entonces otra vez perjudiquen la fluidez de las ventas.

"Elevamos un pedido de informes porque queremos que los responsables den explicaciones y se hagan cargo. El propio director Inthamoussu, en la comisión de Movilidad, explicó el año pasado que se harían cambios en la señalización y la semaforización, pero ahora resulta que se resuelven otros cambios que nos cuestan cientos de miles de dólares a los montevideanos", sentenció el edil Rodríguez.

El ex director de Movilidad Urbana Gerardo Urse, removido de ese cargo por la anterior intendenta Olivera, dijo en estos días, en el programa Inicio de Jornada de Radio Carve, que el equipo de la Intendencia que está levantando el Corredor es el mismo que lo instaló, y que la obra contó con varios avales y filtros, incluidos no solo los de técnicos comunales sino de jerarcas y técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.