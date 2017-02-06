Interior ya da pasos en registro de armas

Pese a que más de 1.000 aficionados a las armas impugnaron el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo de la ley de armas, el Ministerio del Interior dio señales de que se continuará adelante con lo estipulado.

En un comunicado informó que quienes deban tramitar la renovación del título de habilitación y tenencia de armas (Thata) deberán agendarse previamente al teléfono 152-3322 o al correo electrónico dnpt-balistica@minterior.gub.uy donde se le proporcionará fecha y hora.

En uno de los recursos interpuestos se planteó que el decreto generaría problemas administrativos en cuanto al registro ya que todas las armas, según la ley, deberán pasar por el registro balístico.

"Repárese que según las estimaciones más conservadoras hay más de 650.000 armas habilitadas en nuestro país y todas ellas deberán pasar por el registro. Esto significa que en un año, 2017, todas esas armas deberán recibir el registro balístico. Esto significa más de 650.000 en 2017 o, tomando 250 días laborables, unas 2.500 armas por día deberían ser registradas. Es imposible", sostuvo el recurso presentado por la Asociación de Coleccionistas de Armas y Municiones, el Club Uruguayo de Tiro, la Asociación Uruguaya de Tenedores Responsables de Armas de Fuego, la Cámara de Importadores de Armas y Municiones, cazadores, armerías.

PESE A IMPUGNACIÓN