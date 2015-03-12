Interior insiste en su defensa de "El Guardián" y explica procedimiento

El Ministerio del Interior divulgó en la jornada cómo es el procedimiento para obtener la autorización judicial que permita intervenir teléfonos o correos electrónicos. "Garantía para todos menos para la delincuencia", afirma la cartera de Estado.

En los últimos días el Ministerio del Interior ha defendido públicamente al polémico programa de espionaje "El Guardián". Ayer, el titular de la cartera, Eduardo Bonomi, dijo que este nuevo sistema ofrece "más garantías" que el actual.

Y en esta jornada, el Ministerio argumentó en la Justicia que con el uso del sistema de seguridad el Guardián se defiende el artículo 7 de la Constitución: que establece el derecho a la seguridad.

En la tarde, la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom) divulgó cómo será el procedimiento a realizar para lograr la orden judicial que permita intervenir teléfonos o correos electrónicos.

Textualmente el comunicado oficial dice:

El Oficial del Caso eleva una solicitud de interceptación legal al Fiscal, este evalúa y eleva al Juez quien resolverá la pertinencia o no de la misma. Si el Fiscal entiende que no corresponde la medida, se rechaza, si entiende lo contrario, eleva al Juez competente y este será quien dicte orden judicial o no de la solicitud.

Todos estos actores contarán con firma digital que es la llave que garantiza la identificación de cada uno. La firma digital -como cualquier firma de estas características- se emite bajo contrato entre el interesado y una autoridad certificadora. En el caso de marras, esta firma será la comprendida en el nuevo documento o cédula de identidad electrónica uruguaya que será emitido por la DNIC.

Sin la firma o "llave digital" del Juez que entiende en la causa, no se emitirá orden judicial en el proceso de solicitud de una interceptación legal.

En la parte formal del proceso de solicitud de una interceptación participan: el Oficial del Caso, Fiscal y Juez. La otra parte –técnica y operativa- se hará efectiva por parte de la operadora de telecomunicaciones, la que sólo dará cumplimiento de la orden judicial de interceptación legal si se cuenta con la firma o llave digital del Juez competente.

Con este proceso digitalizado se garantiza la seguridad, confidencialidad, autenticación y no repudio (imposibilidad de negar el envío o recepción del mensaje que se firma digitalmente) de todas las etapas de la solicitud de interceptación legal. Un proceso 100% auditable, donde toda intervención o participación de cualquiera de sus actores queda registrada pudiendo ser verificada con certeza.

Un sistema moderno y dotado de las máximas garantías pondrá al Estado uruguayo a la altura de los mejores de la región y el mundo en el combate a una delincuencia que evoluciona permanentemente.

Interior maneja bajo estricta reserva lo vinculado con el sistema, adquirido a una empresa brasileña a través de una compra directa de US$ 2 millones.

El software multiplica la capacidad de interceptación de comunicaciones que hoy tiene la Policía. Con él se puede acceder de forma simultánea a 800 celulares y 200 teléfonos fijos; también habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales.

El volumen de autorizaciones judiciales para realizar escuchas aumentó en los últimos años. Darwin Borrelli

POLÉMICA POR SISTEMA DE VIGILANCIA