Interior alerta por venta de bonos falsos para colaborar con la Policía de Maldonado

El Ministerio del Interior junto con la Jefatura de Policía de Maldonado informaron que algunas personas calificadas como "inescrupulosas" están ofreciendo bonos de colaboración a cambio de dinero en nombre de la Policía, hecho que "está prohibido", indicaron en un comunicado.



Tras un decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez, en abril de 2016, las Comisiones de Colaboración Policial no son admitidas y están prohibidas así como cualquier comisión o grupo que busque recaudar bonos o colaboraciones económicas para la Policía Nacional.



El Ministerio informó que la venta de falsos bonos comenzó en Maldonado "aprovechando las exitosas acciones de los últimos días", por eso solicitan denunciar estos casos.



En el decreto se explica que "las necesidades que se cubren con los recursos obtenidos a través de las Comisiones de Colaboración Policial son efectivamente satisfechas por las compras efectuadas por el Estado”.



De todas formas esta normativa no prohíbe las donaciones y "en el caso de que un particular u organización civil desee realizar un donativo para cualquier institución estatal, éste deberá regirse por las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.)".