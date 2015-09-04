Intento de rapiña: rociaron el local de pagos con nafta para incendiarlo

Tres delincuentes armados intentaron robar esta mañana en un local de pagos. Dispararon contra el vidrio blindado y al ver que no podían acceder al dinero rociaron el local con nafta para incendiarlo.

Un grupo de tres delincuentes armados llegó esta mañana sobre las 9 horas al local de pagos que funciona dentro de un supermercado de Larrañaga y Sebastián Elcano.

Según informó Subrayado dos de los rapiñeros ingresaron al local y el tercero aguardó afuera, en el estacionamiento, con un arma larga.

Al ingresar al local de pagos, en el que estaba el dinero para pagar jubilaciones, exigieron la plata y dispararon dos veces contra el vidrio blindado. Pero no se rompió y nadie resultó lastimado, aunque las balas pasaron por la abertura que se utiliza para pasar el dinero y llegaron hasta una de las computadoras del otro lado del mostrador.

Al ver que no podían hacerse con el dinero los rapiñeros rociaron el local con nafta e intentaron prenderlo fuego, antes de escapar.



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