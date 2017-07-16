Intentaron robarle una moto, al ver que era policía decidieron dispararle

Por el caso detuvieron a un menor de 17 años sospechoso de participar en los hechos.; portaba un arma calibre 22.

En la noche del sábado detuvieron a un menor de 17 años por su presunta participación en un intento de rapiña que tuvo lugar en el barrio La Paloma, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El hecho ocurrió cuando un funcionario policial que circulaba en su moto por la ruta 1 fue detenido por dos individuos que lo interceptaron en el momento en que llegó al cruce con camino Cibils.

En un principio intentaron robarle el vehículo con un arma de fuego, pero al ver que se trataba de un policía, le dispararon y se dieron a la fuga.

Minutos más tarde fue detenido un joven de 17 años en ruta 1 y camino Tala. El menor tenía un arma calibre 22 y es sospechoso de participar en los hechos.

El detenido se encuentra a disposición del juzgado de adolescentes ypersonal policial de zona IV continúan con las investigaciones.

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