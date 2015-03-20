Intentaron balear a un policía y un inspector municipal fue agredido

Cuando los dos hombres vieron al policíacomenzaron a dispararle. No lograron herirlo y mientras escapaban se deshicieron de un bolso en el que llevaban varias municiones.En Ciudad Vieja, además, un inspector de tránsito fue agredido por un delincuente que le quiso robar.

Un efectivo policial que circulaba en su moto por las calles Justo Montes Pareja y Benigno Varela Fuentes, en la zona de Casavalle, fue baleado por dos hombres a los que la Policía intenta ahora ubicar.

Minutos antes de las 17 horas de este jueves el agente transitaba en su moto y cuando los dos hombres, que iban también en moto, lo vieron. Fue entonces cuando sacaron sus armas y comenzaron a dispararle, sin que ninguna bala lo alcance.

Los desconocidos escaparon y se deshicieron de un bolso que fue recogido por un testigo y entregado a la Policía. En el bolso había 39 municiones de diferente calibre y un cargador para munición de 9 milímetro.

Se enteró a la Justicia competente y la Policía busca a los agresores.

Policía detuvo a hombre que agredió a inspector municipal.

Un hombre de 53 años fue detenido por una agente policial y deberá declarar por haber intentado robarle a un inspector municipal y luego haberlo agredido.

Sobre las 17 horas de este jueves el inspector se encontraba en frente a un comercio de las calles Misiones y Piedras, en Ciudad Vieja.

El trabajador municipal, de 38 años, se dio cuenta de que el delincuente le quiso meter la mano en el bolso para robarle y le recriminó el hecho, diciéndole luego que se retirara.

El hombre en ese momento le dio un golpe en el cuello al trabajador y una policía que se encontraba en el lugar presentado garantías al inspector debió interceder.

Lo detuvo y lo trasladaron a la Seccional 1ª. Hoy deberá declarar.

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