Intenso tiroteo a pocas cuadras del Palacio Legislativo

El hecho ocurrió entre un policía que circulaba en una motocicleta y dos hombres que iban en un auto.

Este lunes al rededor de las 14:00 horas se produjo un intenso tiroteo entre dos hombres y un policía que circulaba de civil a pocas cuadras del Palacio Legislativo, según pudo saber El País.

El hecho comenzó cuando los hombres, que iban en un auto, chocaron contra el policía que estaba en su moto. Las dos personas continuaron su marcha y el efectivo los siguió por la calle Magallanes.

El policía logró alcanzarlos en el cruce con Nueva York y allí les pidió que bajaran el vidrio del auto, pero al hacerlo sacaron un arma y comenzaron a disparar.

Los hombres logran huir por la calle Nueva York en contra flecha, según indicaron fuentes policiales a El País. Se presume que el vehículo era robado.

En el lugar del hecho hubo decenas de disparos, pero afortunadamente nadie salió herido.

Policía técnica está trabajando para dar con los autores de los disparos y el tránsito en la zona está cortado

Intenso tiroteo en zona del Palacio Legislativo. Foto: Darwin Borrelli

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