Intendentes plantean que el gobierno los compense

Los intendentes blancos no quieren que la rebaja de la Contribución Inmobiliaria Rural del 18% para los predios de menos de 1.000 hectáreas Coneat 100 (o sea, de productividad media) los lleve a recortar obras viales. Por eso, le pedirán el jueves algún tipo de compensación al director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. La situación preocupa especialmente a los intendentes de departamentos como San José y Florida donde es importante el peso de la propiedad rural pequeña y mediana y de los tambos. Pero García dijo que "no se pensó" en compensaciones y que "cada uno deberá hacer las adecuaciones".

Ayer el gobierno presentó el proyecto de ley que rebaja la contribución 18% para los ejercicios 2018 y 2019, y un 10% adicional para los predios que no tributen el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). Según García, solamente caerían los ingresos municipales un 0,8% (unos $ 259 millones). En la exposición de motivos se señala que se beneficiará al 84% de los productores que pagan el tributo. Y se argumenta que la recaudación de la contribución ha retrocedido 40%, por lo que pasó del primer al tercer lugar como fuente de ingresos de origen departamental para las comunas. De las 44.781 explotaciones rurales uruguayas, solamente 4.167 superan las 1.000 hectáreas.

RELACIONADAS Gobierno envió el proyecto de ley que rebaja en un 18% la contribución inmobiliaria rural By Irene Nuñez Gobierno envió el proyecto de ley que rebaja en un 18% la contribución inmobiliaria rural Gobierno envió el proyecto de ley que rebaja en un 18% la contribución inmobiliaria rural Astori: baja del déficit viene con "lentitud" porque "no es fácil reducir el gasto público" By Lucía Baldomir Astori: baja del déficit viene con "lentitud" porque "no es fácil reducir el gasto público" Astori: baja del déficit viene con "lentitud" porque "no es fácil reducir el gasto público"

Nada convencidos.

El razonamiento no convence para nada al intendente de Florida, el blanco Carlos Enciso. "Yo no puedo aceptar que me hagan un promedio donde están sumando los departamentos del sur y del norte", dijo Enciso a El País. En el caso de Florida, hay 15.770 padrones que serán beneficiados por la rebaja del 10% adicional. La recaudación municipal, de acuerdo a una estimación conservadora, caería al menos $ 40 millones. La contribución explica el 35% de sus ingresos. "Se deja de recaudar el 25% de lo que se invierte en la zona rural en caminería y obras de infraestructura vial", avisó Enciso. "¿Por qué no hicieron como hizo Jorge Batlle que exoneró pero compensó por otro lado? Acá no ha habido compensación. Da la impresión de que no la va a haber si García relativiza el impacto", señaló. "Se redireccionó lo que teníamos presupuestado en el acuerdo quinquenal con el gobierno. Cambian las reglas de juego", se quejó. El también blanco José Luis Falero, de San José, se lamentó de que el gobierno no consultara a las comunas. "Hay que ver cómo disimulamos este recorte para evitar afectar la obra. Las intendencias en caminería invertimos más de lo que recaudamos. No puedo recortar más la obra urbana", advirtió.

Obra vial se vería afectada San José recauda de Contribución rural $ 150 millones de los que perdería $ 30 millones. " No hay ningún kilómetro que impida sacar la producción pero hay que mantenerlos. Tenemos quince motoniveladoras trabajando permanentemente. Este recorte afecta", dijo su intendente José Luis Falero.