El Congreso de Intendentes evaluará amnistía para deudas de patentes

El Congreso de Intendentes tendría el apoyo suficiente para aprobar una amnistía al pago de deudas de patentes de vehículos. El documento será presentado y puesto a consideración mañana martes cuando se reúnan en la Expo Activa de Soriano, según informa El Observador.



La propuesta que se analizará alcanza a los autos y las camionetas con un valor de hasta US$30.000. Y en el caso de los camiones el tope es de US$ 120.000.



Si se aprueba la amnistía, se podría cancelar la deuda abonando al contado o financiándola. Si se elige la primera opción se deberá pagar el equivalente al 25% del aforo del vehículo. En cambio, se se elige la financiación, la persona tendrá que pagar el 30% del aforo, para lo cual tendrá hasta 60 cuotas.



Para aprobar la amnistía debe haber mayoría simple en el Congreso de Intendentes. Y según El Observador, el texto en cuestión cuenta con el apoyo de los intendentes que son del Partido Nacional y del Partido Colorado. Mientras, en el Frente Amplio, hay diferentes posturas. El jefe comunal de Montevideo, Daniel Martínez, no está de acuerdo. El de Canelones, Yamandú Orsi, sí.



El intendente de San José y presidente del Congreso de Intendentes, José Luis Falero, dijo esta mañana a radio Monte Carlo que mañana martes se recibirá el informe de la Comisión de Seguimiento del Sucive "que tiene dentro de su trabajo la tarea de presentar alguna propuesta para plantear al resto de los intendentes de lo que hace a un plan de facilidades".



Y que la propuesta "no es seguro que se apruebe, salvo que venga con algún informe unánime que lo vamos a conocer mañana. Si la comisión presenta una propuesta acordada por todo el sistema político se puede llegar a aprobar mañana", dijo.



El intendente de Maldonado, Enrique Antía, habló hoy con El Espectador y criticó a Martínez por oponerse: dijo que la Intendencia de Montevideo "siempre está pensando en las multas" y que los otros jefes comunales no serán "rehén de una posición permanentemente caprichosa".

