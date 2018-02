Intendente de Artigas sobre familiares en su administración: "Me importa la gestión"

Un informe de Telemundo emitido anoche señalaba que el intendente de Artigas, Pablo Caram (Partido Nacional), había otorgado siete cargos de confianza en su administración a familiares.



Entre las personas mencionadas destaca Karolina Gómez, pareja de Caram y directora de Cultura de la comuna.



También figuran Rodolfo y Manuel Caram, director y asesor de Desarrollo respectivamente, ambos primos del intendente.



También se menciona a Augusto Rodríguez y Gustavo Dos Santos, secretario general y director de tránsito de la comuna, señalados en el informe como primos del cuñado del jefe departamental.



Por último están Valentina Dos Santos Caram, sobrina del intendente y directora general de la intendencia, y quien es señalado como su pareja, Omar Bicera, que se desempeña como encargado de proyectos.

El País se comunicó con Pablo Caram, quien afirmó que "de todo lo que dicen, es todo mentira", pero posteriormente reconoció que cuatro de las siete personas mencionadas son parientes suyos.



El intendente confirmó que sus primos y su sobrina fueron designados por él para sus cargos. Lo mismo sucedió con su esposa, aunque aclaró previamente que "esta muchacha trabaja hace 10 o 15 años en la intendencia".



Sobre Bicera, señaló que mantiene su cargo de la gestión anterior (de 2010 a 2015 gobernó la frenteamplista Patricia Ayala) y añadió que si bien no se mete "en temas familiares", se enteró que "la relación (con Valentina Dos Santos) había terminado".



Caram negó rotundamente tener un parentezco con Gustavo Dos Santos y Rodríguez. "Ayer me enteré que con Augusto Rodríguez éramos parientes", dijo irónicamente el jefe departamental tras señalarse que éstos eran primos de su cuñado.



Consultado por El País sobre cómo eligió a sus familiares para los cargos, Caram manifestó que "son cargos de confianza" y que "cualquier gobierno los pone".



Al ser preguntado sobre los cuestionamientos recibidos por la decisión de poner a familiares suyos en cargos jerárquicos de la Intendencia, el nacionalista respondió: "A mí lo que me importa es la gestión, y la estamos haciendo".

RELACIONADAS Botana vuelve a agitar la interna blanca por contratos By EL PAIS Botana vuelve a agitar la interna blanca por contratos Botana vuelve a agitar la interna blanca por contratos Declaraciones de Botana son un "papelón" y "denotan desprecio por reglas democráticas" By Bruno Scelza Declaraciones de Botana son un "papelón" y "denotan desprecio por reglas democráticas" Declaraciones de Botana son un "papelón" y "denotan desprecio por reglas democráticas" Botana dijo que reincorporó 202 cargos de confianza por "justicia" By Bruno Scelza Botana dijo que reincorporó 202 cargos de confianza por "justicia" Botana dijo que reincorporó 202 cargos de confianza por "justicia"

La noticia sobre la familia de Caram llega en medio de los cuestionamientos a los cargos de confianza en el Estado realizados por los productores rurales autoconvocados. De los 850 cargos de confianza en todo el Estado, 605 (el 71,1%) se encuentran en las intendencias departamentales.



En el caso de Artigas, según el informe sobre "Vínculos laborales con el Estado 2016" de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), el gobierno de Caram tuvo un total de 163 altas o transferencias de funcionarios hasta ese año, siendo 114 de ellas (el 69,9%) por designación directa.



Caram estuvo en el centro de la polémica a principios de año debido a su cambio dentro de la interna nacionalista. El jefe departamental, que fue electo integrando el sector Alianza Nacional que lidera Jorge Larrañaga, comunicó su salida del sector para pasar a Todos, el sector que encabeza el senador Luis Lacalle Pou.



Esto fue cuestionado por Larrañaga, quien dijo que"la estrategia del sector del doctor Lacalle Pou afecta a la unidad del partido".