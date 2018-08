La Intendencia de Rivera rindió cuentas de su gestión

Ni el transeúnte más distraído pasó por alto la celebración que organizó la Intendencia Departamental de Rivera. El lunes 30 de julio, la sede del gobierno se vistió de fiesta para presentar su 18° Rendición de Cuentas.



La movida empezó temprano cuando en el hall del ejecutivo se instaló una muestra fotográfica, mientras el Salón de Actos ponía a punto. A la tardecita, integrantes del Ballet Folclórico Municipal dieron la bienvenida e invitaron a repasar en imágenes la gestión 2017-2018. El camino al auditorio auguró buenas noticias para riverenses y también el gobierno que registra un 80% de apoyo a su gestión.



“Iniciamos una nueva rendición de cuentas, la octava de este gobierno que tengo el honor de conducir y la 18ª de este proyecto de desarrollo departamental que tengo el honor de formar parte”, dijo Marne Osorio, intendente de Rivera, ante las más de 350 personas que escucharon qué hizo el gobierno con su dinero y qué se propone a futuro.



El intendente dio paso a cada director departamental y los integrantes de su ejecutivo acompañaron sus palabras con videos que sintetizaban los trabajos realizados. Al final de la asamblea, Osorio anunció qué acciones planifican de cara al futuro.



“A pesar de la situación de contexto poco favorable que nos tocó vivir en los últimos meses, hemos tenido, en el departamento y desde la Intendencia de Rivera, resultados positivos.



“Procuramos realizar inversiones con múltiples propósitos y objetivos, enfatizamos la urbanización con claros componentes en políticas sociales”, remarcó Osorio. En este sentido, destacó la creación de plazas y áreas concebidas como espacios de convivencia y ocio que trascienden objetivos estructoradores de la ciudad y sus localidades.



“Las avenidas no solo son eje de desarrollo urbano, sino que permiten mejorar la circulación del tránsito vehicular y reducir factores de riesgos de siniestralidad en el departamento”, recordó el intendente del “departamento de menor índice de siniestralidad” de todo Uruguay, según Unasev.





Intendente de Rivera Marne Osorio.

El apoyo y promoción de los productores, tuvo como aliado a obras de infraestructura, cambió caminos rurales por un pavimento superior que mejoró el acceso a distintas localidades y permitió extraer la producción y diversificarla. Para citar algunos ejemplos, recordó el puente que une Minas de Corrales y San Gregorio y las urbanizaciones realizadas en Vichadero y Tranqueras, “las obras más importante de sus historias”.



“En los tres municipios realizamos actividades en políticas sociales y productivas, siempre con la iniciativa y conducción de sus alcaldes y consejales”, dijo Osorio. Y remarcó: “Este es un gobierno profesional, integrador e inclusivo en el sentido más amplio de la palabra, trabajamos con todas las organizaciones sociales y no distinguimos partidos”.



El intendente también subrayó las inversiones asociadas a proyectos estratégicos, como el desarrollo del Polo Educativo Superior o el Polo de Desarrollo Agropecuario.



“En todas las áreas, la mejora continua en los servicios no es un objetivo, sino que ya está internalizada en esta organización”, remarcó el intendente.

“Nuestro parque vial y automotor está totalmente renovado, fue destinatario de la más grande inversión en la historia de Rivera”, dijo y enfatizó que esto no sólo mejora rendimientos, eficacia, sino que permite asistir a más comunidades.



“Tenemos políticas sociales para atender a personas en situación de vulnerabilidad, pero también otras de oportunidades, como los siete hogares estudiantiles, capacitaciones para el trabajo, políticas deportivas, que permiten llegar a toda la sociedad superando diferencias de género, identidades y de condición socioeconómica”, marcó.



Todos los directores en la sala El intendente Marne Osorio encabezó el acto y le dio la palabra a cada uno de los directores que lo acompañó: Richard Sander (Secretario de la IDR), Giovani Conti (Director de Promoción y Acción Social) Daniela Porto (Directora de Hacienda), José Mazzoni (Director de Obras), Alejandro Bertón (Director de Desarrollo y Medio Ambiente) y Mauricio González (Tránsito y Transporte).

Lo que se viene

Con miras al segundo semestre del año y el 2019, la batería de proyectos de la Intendencia abarca varias áreas, que incluyen desde la compra de una casa en Montevideo para crear un nuevo Hogar Estudiantil, pasando por licitaciones varias a promover el uso binacional del aeropuerto o el reconocimiento de carreras en ambos países.



Con “Cultura al alcance de todos” se orquestó un calendario diversificado que se integró a una propuesta turística con fiestas internacionales que muestra la identidad riverense y da protagonismo a su empresariado. Se vienen eventos como el Festival del Cordero, el enogastronómico y la Fórmula Truck, entre otros.



“En materia de tránsito el objetivo superior es mantener la siniestralidad cero. Somos referentes por nuestro abordaje integral que contempla ingeniería vial, fiscalización y la educación”, dijo. En esta área habrán novedades: desde recambio de la señalización hasta el aumento de 6 kilómetros en ciclo vías.



Desde la Gestión integral de higiene, se licitará la construcción de un nuevo sitio de disposición final de residuos y de una planta de clasificación de residuos. Este mes se comenzará la recolección selectiva en toda la ciudad de Rivera, habrá nuevos contenedores y volquetas.



En breve se inaugurará la Plaza Insausti (obra del Presupuesto Participativo)y se viene el Parque del Arroyo Cuñapirú. Habrá reformas en el Teatro de Verano, el Parque Internacional y la Plaza de Mandubí. En el Polo de Desarrollo Agropecuario se instalará el nuevo Vivero Municipal.



En lo social se implantará el protocolo de afrodescendientes y se capacitará a quienes quieran sumarse a la campaña Rivera pacta por la inclusión. Los planes se multiplican por áreas. Más allá de brindar su detalle, el intendente agradeció a quienes acompañan a la intendencia.

“Vamos por buen camino, los necesitamos a todos, a seguir trabajando juntos”, finalizó.