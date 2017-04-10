Intendencia registró cifra récord de levante de contenedores

La mejora en el vaciamiento de contenedores permitió además mejorar la recolección de podas, escombros y residuos de gran tamaño como muebles y electrodomésticos, informó la comuna capitalina.

La Intendencia de Montevideo alcanzó una cifra récord en levante de contenedores desde que comenzó el período de gobierno,vaciando aproximadamente 5800 por día, informó la comuna capitalina.

Montevideo tiene 11.500 contenedores que deben levantarse tres veces por semana cada uno. Para lograrlo la Intendencia dispone de unos 35 camiones levanta contenedores.

Por otra parte, desde hace varias semanas salen a la calle de manera diaria seis barredoras mecánicas que recorren avenidas y bulevares que ayuda a complementar el trabajo de barrido manual.

En las próximas semanas llegarán 4.000 contenedores que incrementaran los puntos para el deshecho de residuos.



Camión levantacontenedores. Foto: Intendencia de Montevideo

