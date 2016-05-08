Intendencia levantó 1.412 toneladas de basura en día especial de limpieza

El intendente de Montevideo y autoridades de la comunarecorrieron a lo largo del día varias zonas de la capital para supervisar la jornada especial de limpieza que se realizó este domingo.

La Intendencia de Montevideo finalizó este domingo la jornada especial de limpieza de contenedores, que comenzó ayer sobre las 22 horas. En total, según informó la comuna en Twitter, fueron levantadas 1.412 toneladas de residuos.

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, recorrió diferentes puntos de la capital para supervisar el avance de la jornada, de la que participaron también los municipios, en diálogo directo con Adeom.

En la recorrida también se contó con la presencia del secretario general de la comuna, Fernando Nopitsch, el director de Desarrollo Ambiental, Óscar Curuchet, y el responsable de Recursos Humanos, Eduardo Brenta.



"Todos los contenedores fueron vaciados, salvo algunas excepciones que están registradas y por donde pasarán los camiones levanta contenedores en el próximo turno ordinario de trabajo", informa la comuna.

Fueron más de 200 los funcionarios de la Intendencia que están trabajando en la tarea y a ellos se ha sumado personal de los municipios.

La IMM informó que los recursos estuvieron siendo dirigidos a los puntos de toda la ciudad en los que se detectaron mayores dificultades en la recolección.

"Luego de la finalización de la jornada especial, los servicios de limpieza continuarán funcionando normalmente", detalla el nuevo informe de la comuna. Se espera que en la noche salgan más camiones levanta contenedores para "recoger basura en la región este y otros nueve en la oeste".



