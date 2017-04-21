Intendencia aparta a director por denuncia

La Intendencia de Montevideo resolvió en la tarde de ayer apartar provisoriamente del cargo a un director de la División Limpieza que trabaja en el Cantón Buceo, tras ser denunciado por Adeom por "malos tratos" y "persecución sindical".

Según informó a El País el dirigente de Adeom y trabajador del sector Limpieza Pablo González, "hay compañeros que lo han señalado por persecución y por aconsejar a los nuevos funcionarios que no participen de actividades gremiales. También les pidió que se compren zapatos para trabajar, cuando el calzado lo provee la administración. Estamos hablando de gente nueva en la Intendencia, que está siendo evaluada para quedar efectiva, por lo que este tipo de presión es grave". González agregó que el asunto "ya había sido planteado a la Intendencia hace seis meses".

Ayer Adeom denunció el caso ante el Ministerio de Trabajo, la Junta Departamental y la propia Intendencia, que inició una investigación de los hechos.

Los funcionarios municipales habían dejado de levantar la basura en rechazo a este director, que ahora quedará al margen del cargo hasta que termine de sustanciarse la investigación. El jerarca cuestionado tiene un cargo de "asignación de funciones" como jefe del taller del Buceo.

El miércoles, la Mesa de Trabajadores de Limpieza resolvió cortar la realización de horas extras y enviar notas de queja al Senado y a Diputados, además de las denuncias que se concretaron ayer ante la Junta Departamental y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Según informó la Intendencia, en la actualidad están trabajando en la calle un promedio de 28 camiones levantacontenedores por turno, lo que ha permitido cumplir con la frecuencia necesaria para el vaciado de los depósitos de basura.

La mayor parte del trabajo de vaciado de contenedores se hace en horas de la noche y en la mañana. La tarde es utilizada principalmente para el mantenimiento de la flota y para otras tareas de limpieza. En Montevideo hay 11.500 contenedores para residuos domiciliarios y —con las últimas adquisiciones— más de 35 camiones levantacontenedores.

“ACOSO SINDICAL”